Почему в парке Саванны (США) не советуют гулять с младенцами?

31.05.2020, 8:29, Разное

Мрачная легенда ходит о парке Райта, что в американском городе Саванна. В середине 19 века тут произошло очень мрачное событие, связанное с жестоким плантатором, юной эмигранткой из Ирландии, ее другом и их маленьким ребенком. Эта грустная и мрачная городская легенда ходит среди жителей города Саванна, штат Джорджия (США). Связана она с местным историческим местом – парком Райта и из-за нее местные жители не советуют мамам с новорожденными младенцами гулять в этом парке. Эта легенда основана на потенциально правдивых событиях, которые произошли в Саванне более 160 лет назад. В те годы в Ирландии разразился печально знаменитый картофельный голод и жители страны массово бежали в другие страны, чтобы спастись. Большинство ирландцев бежало в США и среди них была совсем юная девушка по имени Элис Райли. У нее не было денег на плавание через океан, поэтому она пошла на крайние меры. Она согласилась на несколько лет стать по факту рабыней в доме богатых господ и отрабатывать у них деньги за перевозку. Элис была готова к суровым условиям и тяжелой работе и это ее не пугало, однако она и представить не могла, что ее продадут настолько жестокому человеку. Имя его в легенде не называется, но указано, что у него была большая плантация, на которой работали чернокожие рабы (Паранормальные новости – paranormal-news.ru). Когда он купил Элис, она поначалу думала. что будет работать вместе с чернокожими на полях, однако у ее хозяина были на нее совсем другие планы. Элис было всего 15 лет и она была очень привлекательной внешне, поэтому хозяин решил сделать ее своей наложницей. Это человек был не просто очень жестоким, он был настоящим садистом, за что его боялись и ненавидели все жители города. Элис поначалу пыталась ему сопротивляться, но тогда он попросту начал избивать ее почти каждый день. Единственным человеком, который помогал ей в этом страшном доме, был молодой слуга. Очень быстро между ним и Элис возникли сначала тесные дружеские симпатии, а потом и настоящая любовь. Однажды ночью хозяин снова затащил Элис в свою спальню и начал грубо насиловать ее. На крики девушки прибежал ее возлюбленный, после чего он и разозленная Элис совместно убили хозяина плантации. Неизвестно, пытались ли они скрыться после этого, однако указано, что их очень быстро нашли, судили и приговорили к смертной казни через повешение. В те годы казни такого рода проходили на участке под названием площадь Райта, это был центр города. На суде внезапно выяснилось, что Элис беременна, что отстрочило ее казнь, потому что убийство невинного ребенка было недопустимо по законам города. Вскоре на площади Райта повесили молодого слугу, а Элис сидела в тюрьме пока не родится ее ребенок. Ребенка у нее отняли, а саму ее после этого тоже повесили на той же площади. С тех пор на площади Райта, которая со временем превратилась в уютный городской парк, постоянно видят напуганную молодую девушку в старинном платье. Эта девушка подходит к людям, чаще всего к туристам, и просит их помочь найти своего потерянного младенца. В наши дни о подобных случаях регулярно сообщают полицейские, потому что эти туристы потом звонят им. Получив такой звонок, опытные полицейские тут же понимают, что это снова призрак Элис ищет свое дитя. Иногда они ради прикола отправляют на дело какого-нибудь новичка, который не знает местной городской легенды. Конечно же новичок никогда не находит ни самой девушки, ни ее младенца. Можно сказать, что одетая в старинное платье девушка тут же бы привлекла внимание местных жителей и туристов своим необычным видом, однако Саванна считается историческим городом, тут много туристов и для них часто проводят туры экскурсанты, одетые в одежду 19 века. Некоторые исследователи аномальных явлений считают, что призрачную Элис видело куда больше людей, чем любого другого призрака на территории США. Чаще всего ее можно увидеть в раннее вечернее время. Что касается заголовка этой статьи, то местные жители категорически не советуют туристам или городским мамашам выходить гулять со своими младенцами в район парка Райта. Дело в том, что Элис может принять вашего младенца за своего и попытаться отобрать его у вас.