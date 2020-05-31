В Москве за двое суток выпало 140 процентов месячной нормы осадков

31.05.2020, 8:16, Новости дня

По предварительным данным, за ночь в Москве выпало 11 мм осадков, а за последние двое суток – 72 мм, сообщили в метеобюро.

«Всего ливни в Москве за двое суток принесли с собой уже более 140% майской нормы», – передает «Интерфакс» слова синоптика.

Норма для мая – 51 мм.

Ранее сообщалось, что май-2020 в Москве может стать самым влажным за последние почти 200 лет. Месячный рекорд мая в Москве принадлежит 1821 году, тогда выпало 140 мм осадков.