Маск заявил Рогозину, что «батут работает»

31.05.2020, 8:08, Новости дня

Глава SpaceX Илон Маск после запуска испытательного пилотируемого корабля Crew Dragon ответил на поздравления РФ с успешным полетом, вспомнив шутку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о доставке астронавтов на МКС с помощью батута.

«Батут работает. Это шутка для посвященных», – сказал он под смех участников брифинга со стороны НАСА, передает РИА «Новости».

Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что пока не говорил с Рогозиным, но видел поздравления РФ в связи с запуском.

«Они верят в сотрудничество и, думаю, что оно по-прежнему будет сильным», – сказал Брайденстайн.

В 2014 году на тот момент вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин в ответ на санкции против РФ предложил отправлять астронавтов на станцию «на батутах».

«Они говорят: «Не трогайте Международную космическую станцию и эту программу». О’кей, но тогда давайте так сделаем: если они хотят нанести удар по экономическому потенциалу российского ракетостроения, то пусть тогда батутом доставляют своих астронавтов на МКС», – говорил Рогозин.

В субботу вечером ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Новый американский космический корабль вышел на орбиту, скоро ожидается стыковка корабля с МКС.