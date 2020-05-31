Как свергнуть иго доллара США

31.05.2020, 7:56, Разное

Многолетние попытки перестроить российскую экономику на инновационный путь оказались тщетными

Глазьев Сергей 26 мая 2020

Для снижения зависимости российской экономики от санкций США и их союзников, обеспечения ее устойчивости в условиях гибридной войны должны быть приняты незамедлительные меры по дедолларизации экономики. Рассмотрим, что они включают и какой экономический результат этим будет достигнут.

На наш взгляд, они должны включать целый ряд как организационных, так и других связанных с финансовыми активами действий.

Выйти из офшорной «тени»

В частности, необходимо:

1. Распродать из золотовалютных резервов (ЗВР) все долговые обязательства США, Канады, Великобритании, а также номинированные в валютах этих стран ценные бумаги с приобретением эквивалентного объема активов стран ШОС, БРИКС и золота. Долю золота в резервах увеличить с нынешних 20 до 55 процентов (как у стран ЕС).

2. Выкупить в ЗВР за счет целевой кредитной эмиссии Банка РФ валютные активы контролируемых государством банков и корпораций (более 50 миллиардов долларов) по курсу, державшемуся до спекулятивной атаки в связи с падением нефтяных цен.

3. Прекратить кредитование нефинансовых организаций в иностранной валюте со стороны российских банков. Законодательно запретить выдачу им займов, номинированных и предоставляемых в иностранной валюте.

4. Исключить использование доллара во внешнеторговых и инвестиционных операциях государственных корпораций и банков, рекомендовать то же самое сделать частным предприятиям. Постепенно перейти на оплату основных экспортных товаров в рублях. Это устранит риски конфискации валютной выручки российских экспортеров, снимет проблему ее репатриации, создаст условия для снижения объемов утечки капитала. При этом предусмотреть выделение связанных рублевых кредитов государствам – импортерам российской продукции для поддержания товарооборота, использовать в этих целях кредитно-валютные свопы.

“Целесообразно создать сеть специализированных кредитных и финансовых организаций, работающих исключительно в рублях и юанях, неуязвимых от внешних санкций”

5. Кардинально расширить обслуживание расчетов в национальных валютах между предприятиями государств ЕАЭС и СНГ посредством ЕАБР и Межгосбанка СНГ, с иными государствами с использованием контролируемых Россией международных финансовых организаций (МБЭС, МИБ, ЕАБР и др.).

6. Лимитировать заимствования контролируемых государством корпораций в странах, применяющих санкции против нас. Постепенно заместить инвалютные займы из этих стран рублевыми кредитами государственных коммерческих банков за счет их целевого рефинансирования со стороны ЦБ на тех же условиях.

7. Отозвать ценные бумаги российских эмитентов из депозитариев стран НАТО. Банку РФ прекратить принимать в обеспечение рефинансирования ценные бумаги, находящиеся в зарубежных депозитариях.

Наряду с изложенными выше срочными мерами по предотвращению ущерба от санкций для государства и РФ в целом необходимо принять меры по минимизации потерь частного российского капитала, зависшего в офшорах с преимущественно англосаксонской юрисдикцией. Должны быть созданы следующие условия для деофшоризации экономики:

1. Ввести предварительный валютный контроль по операциям с компаниями из стран НАТО и офшорных зон. Ввести лицензирование операций капитального характера с долларами, евро и валютами стран, присоединившихся к антироссийским санкциям.

2. Уточнить законодательное определение понятия «национальная компания», удовлетворяющее требованиям регистрации, налогового резидентства и ведения основной деятельности в России, принадлежности российским резидентам, не имеющим аффилированности с иностранными лицами и юрисдикциями. Только национальным компаниям следует предоставлять доступ к недрам и другим природным ресурсам, госзаказам, госпрограммам, госсубсидиям, кредитам, концессиям, к собственности и управлению недвижимостью, жилищному и инфраструктурному строительству, операциям со сбережениями населения.

3. Обязать конечных владельцев акций российских системообразующих предприятий зарегистрировать свои права собственности на них в российских регистраторах, выйдя из офшорной «тени».

4. Заключить соглашения об обмене налоговой информацией с офшорами, денонсировать имеющиеся соглашения с ними об избежании двойного налогообложения. Законодательно запретить перевод активов в офшорные юрисдикции, с которыми нет соглашения об обмене налоговой информацией, а также контролируемые США и другими странами, применяющими санкции.

5. Ввести в отношении офшорных компаний, принадлежащих российским резидентам, требования по соблюдению российского законодательства по предоставлению информации об участниках компании (акционеры, вкладчики, выгодоприобретатели), а также по раскрытию налоговой информации для целей налогообложения в РФ всех доходов, получаемых от российских источников под угрозой установления 30-процентного налога на любые операции.

6. Установить разрешительный порядок офшорных операций для российских компаний с государственным участием.

7. Ввести ограничения на объемы забалансовых зарубежных активов и обязательств перед нерезидентами по деривативам российских организаций, запретить вложения российских предприятий в ценные бумаги и валютные инструменты стран, применяющих санкции.

8. Организовать Московский клуб кредиторов и инвесторов для координации кредитно-инвестиционной политики российских банков и фондов за рубежом, процедур по возвращению проблемных кредитов, выработки единой позиции по отношению к дефолтным странам-заемщикам.

В кратчайшее сроки необходимо также создать платежную систему в национальных валютах государств – членов ЕАЭС на базе ЕАБР и Межгосбанка СНГ со своей системой обмена банковской информацией, оценки кредитных рисков, котировки курсов обмена валют. Перевести коммерческие банки на использование системы передачи финансовых сообщений Банка России, предложить ее использование для международных расчетов в ЕАЭС, ШОС и БРИКС, что устранит критическую зависимость от подконтрольной США системы SWIFT.

Специальные инструменты

Прежде всего это необходимо сделать во взаимной торговле с КНР, на которую ложится главная нагрузка по замещению импорта из стран, реализующих антироссийские санкции. Российские банки также могут подключаться к Системе международных расчетов Народного банка КНР и обмениваться через нее информацией с китайскими партнерами, совершая платежи и расчеты. Между крупными российскими и китайскими банками можно установить специальный канал конфиденциальной связи для тех же целей. НСПК «Мир» должна обеспечить кобейджинг карт с китайской системой UnionPay, для чего необходимо активизировать работу в этом направлении Сбербанка и других российских банков, эмитирующих карту «Мир». Целесо-

образно создать сеть специализированных кредитных и финансовых организаций, работающих исключительно в рублях и юанях, неуязвимых от внешних санкций. Запустить торгово-платежную систему «Владекс», использующую специальный цифровой инструмент с твердым курсом обмена на долларовый эквивалент.

Эти меры могут быть применены и во взаимоотношениях с нашими другими традиционными партнерами, для чего необходимо создать соответствующие системы клиринга расчетов в национальных валютах и договориться о валютно-кредитных свопах между центральными банками. Очевидна необходимость формирования такой системы в ЕАЭС, для чего потребуется соответствующее расширение функционала ЕЭК. В частности, для обеспечения ценовой стабильности во взаимной торговле товарами отечественного производства государств – членов ЕАЭС центральным (национальным) банкам принять срочные меры по стабилизации соотношений обменных курсов национальных валют. В целях сокращения издержек во взаимной торговле рекомендовать национальным регуляторам отменить валютный контроль за экспортными и импортными операциями, совершаемыми в национальных валютах между государствами ЕАЭС.

Во избежание необоснованного роста цен во взаимной торговле товарами отечественного производства государств – членов ЕАЭС считать индексацию цен по обменному курсу национальной валюты к валютам третьих стран недобросовестной торговой практикой, подлежащей антимонопольному регулированию. Для предотвращения негативного влияния конъюнктуры мировых цен на взаимную торговлю правительствам сторон принять меры по переводу расчетов за топливно-энергетические товары (природный газ, нефть и нефтепродукты) в национальные валюты государств – членов ЕАЭС. Правительствам сторон совместно с ЕЭК проводить на постоянной основе согласование мер налогового и бюджетного стимулирования отдельных отраслей и экономик государств-членов в целях недопущения нарушения справедливых условий конкуренции, сохранения доступа к государственным закупкам, обеспечения нормального функционирования общего рынка ЕАЭС.

Рекомендовать центральным (национальным) банкам не ухудшать условия кредитования нефинансовых организаций, задействовать специальные инструменты рефинансирования коммерческих банков для выдачи льготных кредитов предприятиям медицинской и фармацевтической промышленности, агропромышленного комплекса, сферы транспортных, торгово-логистических и медицинских услуг для производства товаров и оказания услуг населению, а также финансирования экспортно-импортных операций. Просить стороны принять меры по увеличению, в том числе за счет средств региональных финансовых институтов, объемов экспортных кредитов и предоставлению государственных гарантий по страхованию экспортных кредитов в целях поддержания взаимной торговли. Считать целесообразным предоставление государствам – членам ЕАЭС грантов ЕФСР на социальные проекты, связанные с приобретением систем тестирования противовирусных препаратов и средств защиты.

Коллегии ЕЭК совместно с правительствами сторон приступить к разработке совместной целевой программы исследований по созданию противовирусных препаратов и тест-систем, налаживанию их массового производства. ЕЭК совместно с уполномоченными государственными органами сторон принять срочные меры по созданию необходимых условий для развертывания систем цифровой торговли в ЕАЭС, обеспечить своевременную реализацию соответствующих цифровых инициатив.

ЕАЭС и другие страны СНГ могут образовать платежный союз с использованием специально созданного в свое время для его обслуживания Межгосбанка СНГ. Альтернативой является придание рублю статуса резервной валюты ЕАЭС, для чего потребуется достижение соответствующей договоренности между центральными банками, а также обеспечение долгосрочной стабильности обменного курса рубля.

Вырваться из зависимости

Вместе с тем для прекращения американской агрессии и создания зоны экономической безопасности в Евразии необходимы совместные меры ведущих государств по дедолларизации взаимной торговли и совместных инвестиций. В перспективе это приведет к созданию новой международной валютно-финансовой архитектуры на принципах взаимной выгоды, справедливости и уважения национального суверенитета. Страны – эмитенты мировых резервных валют должны гарантировать их устойчивость путем соблюдения определенных ограничений по величине государственного долга и дефицита платежного и торгового балансов.

Целесообразно ввести классификацию национальных валют, претендующих на роль мировых или региональных резервных валют, по категориям в зависимости от соблюдения их эмитентами установленных в международном договоре требований. Новая валютно-финансовая архитектура должна охватывать также расчеты в цифровых валютных инструментах с использованием методологии блокчейн, что предполагает введение соответствующих требований по обеспечению их прозрачности и идентификации участников, а также гармонизацию национальных норм регулирования.

Еще одним фундаментальным основанием для формирования антивоенной коалиции должна стать международная конвенция по кибербезопасности. Чтобы уберечь себя от применения кибероружия, ее участники должны согласиться на введение эмбарго на импорт вычислительной техники и информационных технологий из стран, отказывающихся от обязательств по борьбе с кибертерроризмом.

Старт к формированию антивоенной коалиции может дать открытое международное расследование источников происхождения коронавируса. По его итогам страны-участницы вступившей в силу в 1975 году Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия могли бы предъявить обвинение США в ее нарушении. Именно Соединенные Штаты отказались в 2001 году принимать протокол к ней, предусматривающий механизм взаимного контроля. В рамках этого обвинения можно потребовать раскрытия данных о созданной спецслужбами США сети секретных биоинженерных лабораторий в различных странах, в том числе в СНГ.

В формировании новой архитектуры международных валютно-финансовых отношений объективно заинтересованы все страны, подвергающиеся риску гибридной войны со стороны США и эмитентов других мировых валют, а также желающие избавиться от колониальной зависимости и неэквивалентности внешнеэкономического обмена. Новую валютно-финансовую систему следует формировать на договорно-правовой основе, охватывая возможно большее число государств Евразии, а затем Африки и Латинской Америки. При этом ключевое значение имеет достижение договоренности по этому вопросу с Китаем, для которого создание защищенного от враждебного вмешательства валютно-финансового контура может стать частью проекта «Единый пояс – единый путь».

Все это потребует времени и выходит далеко за пределы срочных антикризисных мер, которые российские денежные власти могут реализовать самостоятельно. Нужно уже сейчас предпринимать шаги по созданию широкой антивоенной коалиции стран нового мирохозяйственного уклада, которым нужен мир для опережающего экономического развития. В нее могут войти страны ЕАЭС и ОДКБ, тесно связанные своей исторической судьбой и национальными интересами; ШОС, хорошо понимающая опасность очередной западной агрессии; БРИКС и АСЕАН, экономический подъем которых может быть торпедирован организованной США дестабилизацией; латиноамериканские страны Боливарианского альянса, сохраняющие суверенитет стран Ближнего и Среднего Востока, для которых раскручивание новой мировой войны означает прямое вторжение США; европейские страны, для которых очередная мировая война в Европе совершенно неприемлема.

Но для того чтобы сформировать такую коалицию, РФ самой нужно вырваться из периферийного состояния и зависимости от американоцентричной валютно-экономической системы. Для этого необходима скорейшая перестройка системы управления развитием экономики на принципах нового мирохозяйственного уклада, а также ее технологическая модернизация.

Антикризисная стратегия

Однако подчеркнем еще раз, модернизация российской экономики на основе нового технологического уклада без перестройки системы управления невозможна. Многолетние политические установки по переводу ее на инновационный путь развития, опережающего развития, повышения нормы накопления и тому подобное не дали результата. В течение последнего десятилетия российская экономика продолжает деградировать, опускаясь все ниже по уровню технического развития и доле производства в мировом валовом продукте.

Причина в ее зависимом положении на периферии американоцентричного имперского мирохозяйственного уклада, при котором она обрекается на роль финансового донора и сырьевой колонии. Вследствие неэквивалентного внешнеэкономического обмена РФ теряет около 100 миллиардов долларов в год, которые могли бы использоваться для инвестиций. Кроме того, за счет заключенной в экспорте сырьевых товаров природной ренты оплачивает интеллектуальную ренту, содержащуюся в импортных высокотехнологических товарах, финансируя таким образом НТП за рубежом. Без разрыва этих воспроизводственных контуров неэквивалентного внешнеэкономического обмена вывести российскую экономику на путь самостоятельного опережающего развития невозможно.

Переход к новому мирохозяйственному укладу возможен только с повышением эффективности государственного управления и деятельности частных предприятий. Как указывалось выше, в его основе лежит сочетание стратегического планирования и рыночной самоорганизации, государственного контроля за банковской системой и свободного предпринимательства, государственной собственности на объекты инфраструктуры и частных предприятий в конкурентных секторах экономики. Все это в конечном итоге будет служить достижению целей повышения народного благосостояния.

Сергей Глазьев, научный руководитель Центра исследований долгосрочных закономерностей развития экономики при Финансовом университете, академик РАН