«VIP-камеры» для грузинских мафиози

31.05.2020, 7:56, Разное

29.05.20 Автор Павел Онойко

Во время рейда, проведенного под эгидой службы внутренних расследований греческой полиции в тюрьме в Нигрите, проверяющие увидели настоящие «VIP-камеры», в которых проживали “Воры в законе” из Грузии.

Ситуация в тюрьме Нигрита стала известна после рейда, совершенного греческой полицией (ELAS)на прошлой неделе. В одном из тюремных блоков были обнаружены т.н. «VIP-камеры» в которых имелись современные телевизоры, холодильники с морозильной камерой, устройства кондиционирования воздуха, барбекю и другие предметы. А некоторые из туалетов в блоке были выложены дорогой мозаикой вместо стандартных тюремных плиток.

Холодильная камера, как атрибут “вип-камеры”

«Русским Афинам» стало известно, что рейд был частью более широкого расследования, проведенного отделом внутренних дел ELAS после многочисленных сигналов, поступивших в прокуратуру. Чашу терпения органов надзора переполнило следующее событие: 10 мая в 10.25 утра жена заключенного грека, связавшись с начальником полиции, сумела, несмотря на запрет посещений по коронавирусу, войти в тюрьму Нигрита и навестить своего мужа.

В объектив камеры наблюдения попала тележка супермаркета, которую толкала супруга заключенного в сопровождении тюремного надзирателя. В нее заботливая жена уложила передачу: принтер, устройство доступа в интернет, антисептики, еду, безалкогольные напитки Red Bull и кастрюлю с молочным пудингом.

Самодельный самогонный аппарат и грузинское вино из “вип-камеры”

Позже, когда дело было обнародовано, надзиратель заявил, что его уговорили пропустить женщину в тюрьму, так как она сказала, что ее брак находится в опасности. Директор тюрьмы, который, как говорят, находится в конфликте с начальником охраны, был вовремя проинформирован о визите. Однако он не вмешался немедленно и позволил событиям разворачиваться, чтобы подставить начальника охраны. Видео, на котором видно, как женщина входит в тюрьму, было отправлено в Генеральный секретариат по борьбе с преступностью на следующий день.

Операция координировалась генеральным инспектором полиции Северной Греции генерал-лейтенантом Константиносом Скумасом. В рейде, проводившемся в присутствии судебного чиновника, участвовали 83 сотрудника полиции, главным образом из служб безопасности и прокуратуры Салоник, Серреса, Килкиса и Халкидики. В оперативных мероприятиях по обыску тюрьмы были задействованы 6 полицейских собак.

Теннисная ракетка, маникюрные ножницы – красиво жить не запретишь.

В ходе действий, которые осуществлялись в рамках оперативного планирования Генерального секретариата по борьбе с преступностью, были проведены обыски в камерах, общих помещениях и на открытых пространствах Центра содержания под стражей, а 62 заключенных подверглись личному досмотру. В результате было возбуждено дело против 30 задержанных ((13 граждан Греции и 17 иностранцев) за преступления, связанные с наркотиками, оружием, поставками мобильных телефонов, а также за оказание сопротивления полиции.

Итогом рейда, который был квалифицирован, как сговор между заключенными «ворами в законе» и руководством тюрьмы, привел к увольнению руководства пенитенциарного учреждения.

Родные грузинские телеканалы – Рустави, Аджария, Грузия…

Согласно официальным источникам, из вышеуказанных лиц 19 человек были представителями грузинской мафии, которые известны в Греции под названием «Воры в законе».

В камерах одного из «элитных» корпусов тюрьмы было обнаружено большое количество запрещенных предметов — холодильники и морозильные камеры, напольные кондиционеры, телевизоры, барбекю на углях, электрические и электронные приборы (электроплита, микроволновка), бытовая техника и кухонные принадлежности, бутылки с алкоголем, спортивные тренажеры и даже самодельный самогонный аппарат.

Не обошлось без “марафета”

После рейда начальник тюрьмы, руководитель охраны и заместитель начальника тюрьмы были смещены со своих должностей. Согласно официальным документам, дела в отношении руководства тюрьмы и надзирателей будут направлены в антикоррупционную прокуратуру и налоговую полицию (SDOE) «для того, чтобы детально и по всем направлениям расследовать рассматриваемое дело и установить виновных».

Холодильник, полный свежих продуктов и приготовленной еды

Однако через своих адвокатов заключенные грузинские мафиози указывают, что у них было на это разрешение. Адвокат 44-летнего Давида Масанасвили, Василики Камилари, выступая вчера перед греческими журналистами, передала позицию своего подзащитного о том, что «передача в крыло электроприборов была одобрена тюремным советом». Она также утверждает, что в период правления СИРИЗА задержанные встречались и договаривались с компетентным должностным лицом Министерства юстиции о транспортировке и установке устройств в виде пожертвования в тюрьму.

Туалет со стеной выложенной мозаикой.

Та же самая тактика использовалась в отношении VIP-камер, которые были обнаружены в прошлом в Дьявата, Авлона и других тюрьмах. Типичен пример камеры-сюиты, которая была построена в тюрьме Авлоны для «высокопоставленных» заключенных, о существовании которой стало известно в сентябре 2016 года («Газета редакторов»). По словам г-жи Камилари, некоторые из устройств были обнаружены не в камерах, а в местах общего пользования, и были доступны для всех заключенных на крыле, в то время как плитки на стенах были заменены, поскольку возникла проблема с влажностью. Наконец, задержанные жалуются, что они получили ожоги от химических веществ, использованных полицией во время операции.

Кто же сидел в этих “ВИП камерах”?

«ВИП-персоны» грузинской мафии

Русским Афинам стали известны имена двух “Воров в законе”, которые были обитателями “ВИП камеры” в тюрьме Нигрита.

Это Нодар Шукакитзе 31 года и Давид Масанашвили (Дато Руставский) 44 лет, которые в грузинской мафии имеют “почетное” звание «Вор в законе» и принадлежат к близкому окружению также заключенного в тюрьму Дьяавата, 59-летнего Лаши Шушанишвили (Лаши Руставского). В последние десятилетия он является участником дел, главным образом испанской и французской полиции, как лидер международной организации «Воры в законе», хотя это обвинение он отрицает.

Давид Масанашвили (Дато Руставский) . Фото из зала суда в Салониках

Нодар Шукакитзе или Нодо Глданский был арестован в апреле 2018 года в рамках трансграничного расследования под кодовым названием «Кавказ-Нормандия» с участием Франции, Грузии и Греции. Расследование началось несколькими месяцами ранее, когда французские офицеры полиции, расследовавшие кражу в северо-западном французском городе Кан, обнаружили телефонные разговоры одного из подозреваемых в Салониках и сообщили об этом своим греческим коллегам.

Дирекция безопасности Салоник опознала владельца мобильного телефона и около года фиксировала его передвижения и контакты. Как выяснилось, им оказался Нодар Шукакидзе, оперативный командир, по данным греческой полиции, лидер мафии и один из двух прямых помощников Лаши Шушанашвили. По данным французской прокуратуры, Нодар звонил своему брату в Кане, смотрящему в Нормандии. Нодар Шукакитзе и Лаша Шушанашвили были арестованы в параллельных операциях в Пилае, Салониках и Афинах по французскому ордеру на арест и с тех пор находятся в тюрьме.

Слева “Воры в законе”: Нодар Шукакидзе (Нодо Глданский) и Мамука Джаниашвили (Чичхина)

После многих месяцев судебных разбирательств с участием средств массовой информации, главным образом из-за присутствия Зои Константопулу среди адвокатов, им удалось заблокировать публикацию во Франции и предстать перед судом в Греции по одному из трех обвинений, выдвинутых против них.

Адвокат Зои Константопулу (слева) и Лаша Шушанашвили (справа) фото Русские Афины

В марте, в разгар пандемии, суд в Салониках приговорил Лашу Шушанашвили к 10 годам лишения свободы, а Нондара Шукачидзе к 8 годам лишения свободы.

По данным МВД Грузии, озвученным на проведенном два года назад в Тбилиси брифинге, в Греции были задержаны Георгий Циклаури, Ладо Долидзе, Рубен Мхитарян, Гурген Егизарян, Давид Натобидзе, Георгий Жлантиашвили, Торнике Папава, Георгий Кереселидзе, Заза Гелашвили, Бидзин Парешишвили, Леван Цулая, Отар Бежуашвили, Вахтанг Андриадзе, Михаил Бежуашвили, Георгий Поладишвили, Георгий Дамоцев, Ираклий Габелая, Теймураз Сетури, Гиви Имнаишвили и Вепхвия Пирмисашвили.

Вероятно, что они также находились в этой тюрьме (в списке указано 19 человек, но у редакции нет подтверждения данной информации).

Тюрьма в Дьявата, где содержался шеф грузинской мафии Лаша Шушанишвили (Лаша Толстый – Руставский)

Поскольку Шушанашвили в глазах греческой полиции считался «целью №1» для конкурирующих мафиозных группировок, во время частых визитов в больницу его постоянно сопровождало не менее 5 бойцов полицейского спецназа. Как сообщала ранее «Преступная Россия», особых затруднений в коммуникациях с внешним миром «законник» тоже не испытывал. Помимо всего этого, Шушанашвили не питался из общего котла с остальными заключенными — у него было отдельное меню и персональный повар. И перед каждым приемом пищи телохранитель Лаши Руставского пробовал его блюда перед ним, чтобы исключить возможность отравления.

Такой привилегии адвокаты Шушанашвили добились для своего клиента, благодаря многочисленным медицинским справкам от врачей, согласно которым «вор в законе» страдал целым рядом серьезных заболеваний, среди которых — злокачественная гипертония, гепатит В и С, сосудистая энцефалопатия.

Впоследствии документы о состоянии здоровья Шушанашвили, на фоне принятия в Греции так называемого «закона Параскевопулоса», сыграли главную роль в его освобождении весной 2015 года — он вышел из тюрьмы всего через 2,5 года из назначенных судом 14.

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«Закон Параскевопулоса» был принят в Греции в 2015 году с целью решения проблемы переполненности тюрем и снижения бюджетной нагрузки на их содержание, по инициативе министра юстиции Никоса Параскевопулоса. Согласно положениям закона, заключенные, отбывшие часть своего наказания согласно приговору, в том числе за тяжкие преступления, получили право на условно-досрочное освобождение. Благодаря «закону Параскевопулоса» в апреле 2015 года на свободу из греческих пенитенциарных учреждений вышло по амнистии более 3 тысяч преступников, в том числе албанского и грузинского происхождения. Закон вызвал резкую критику со стороны населения, политиков и представителей правоохранительных органов, поскольку массовая амнистия спровоцировала резкий рост преступности в стране.

Издание Agrinio, в качестве иллюстрации последствий принятия «закона Параскевопулоса», приводит такую статистику. Ежегодно в Греции происходит не менее 5000 квартирных краж и 500 грабежей, в том числе с применением насилия и угроз оружием. За два года по меньшей мере двое домовладельцев становились жертвами «домушников», оказавшись случайно дома во время ограблений. При этом издание возлагает вину за эти преступления именно на «грузинскую мафию», которая, по сравнению с другими этническими преступными группировками, лидирует по этому профилю не только в Греции, но и по всей Европе.

В сентябре 2017 года в Италии и Германии, по обвинению в 85 квартирных кражах, на протяжении двух лет были задержаны 28 выходцев из Грузии, причастных к кутаисскому криминальному клану. В ноябре прошлого года, в результате полицейской операции «Неаполь», в Испании были задержаны 23 члена ОПГ брата Лаши Шушанашвили — также «вора в законе» Кахи Руставского.

По мнению полиции, именно грузинские преступники являются самыми жестокими и часто применяют пытки для своих жертв с целью выведать, где последние прячут свои ценности.

Всего же в Греции, по данным Интерпола, проживает не менее 100 грузинских «воров в законе», «у каждого своя территория ответственности, каждый возглавляет «семью».

Стоит отметить, что последнее время у грузинской мафии в Греции появились мощные конкуренты. Это такие же жестокие и беспринципные цыганские банды и группировки, сформированные из афганских мигрантов, которые буквально ворвались в греческий криминальный мир, активно конкурируя с албанцами, пакистанцами и цыганами. Отличаясь от них редкой жестокостью , беспринципностью в достижении цели и готовностью убивать за копейки.