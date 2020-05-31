Ученые: В телах панголинов могли образоваться разные штаммы коронавируса

31.05.2020, 7:53, Разное

Американские исследователи пришли к выводу, что панголины могли в течение многих лет быть носителями разных штаммов коронавируса, пока им не заразился человек. Соответствующее исследование инфекции проводили сотрудники Университета Дьюка и Лос-Аламосской национальной лаборатории.

На сегодняшний день исследователи не могут назвать промежуточное звено, от которого человек мог заразиться коронавирусом. Известно, что его естественными носителями являются летучие мыши. Однако ранее высказывали предположения относительно панголинов, именно их считали тем неизвестным промежуточным звеном.

В своих исследованиях специалисты заражали летучих мышей и панголинов коронавирусом. В теле покрытого чешуей животного коронавирус быстро изменялся: у него появлялись новые штаммы. Это указывает на то, что человек мог заразиться от них. Но перед этим панголины должны были носить в себе инфекцию несколько лет. Ранее гонконгские эксперты сообщали, что домашние животные тоже могут заражаться коронавирусом, у двух собак они нашли антитела, а у одного из питомцев — «живую» культуру вируса.