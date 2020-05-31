Полиция в США атаковала российского журналиста

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31.05.2020, 7:48, Новости дня

В Миннеаполисе (США) полиция применила слезоточивый спрей против представителей СМИ, в том числе собственного корреспондента РИА «Новости».

Об этом информирует РИА «Новости».

До этого сообщалось, что в Вашингтоне полицейские начали обстреливать протестующих у Белого дома «перечными шариками» со слезоточивым веществом.

Акции в США спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Демонстранты забрасывают полицейских пластиковыми бутылками, бросают петарды и камни, скандируя имя Флойда.

Накануне несколько тысяч демонстрантов заблокировали доступ в резиденцию президента США, после чего секретная служба США и полиция Вашингтона преградила доступ протестующим к Белому дому. Президент США Дональд Трамп похвалил Секретную службу США за охрану Белого дома от протестующих.



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