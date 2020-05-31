В Польше в ДТП погиб гражданин Украины – МИД

31.05.2020, 7:31, Новости дня

29 мая на юго-западе Польши в дорожно-транспортном происшествии погиб гражданин Украины. Об этом 30 мая УНН сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

“Управление полиции города Вроцлав сообщило о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 29 мая 2020 года на автомагистрали А4 (уезд Сьрода-Сленска) при участии легкового автомобиля Opel Movano и грузовика Mercedes. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля – гражданин Украины 1979 года рождения “, – сказал дипломат.

По его словам, тело погибшего украинца находится в городе Вроцлав, это недалеко от места ДТП.

Польская полиция завела уголовное дело по факту ДТП, идет расследование.

“Генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников умершего украинца”, – отметил Погорельцев.

Издание Roland Gazeta Środa Śląska Powiat Średzki отмечает, что украинец находился в мини-грузовике, который по неизвестным причинам въехал в заднюю часть грузовика Mercedes.