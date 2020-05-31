В Украине после карантина возобновились матчи Премьер-лиги
31.05.2020, 7:31, Новости дня
30 мая в Украине после двухмесячного перерыва, связанного с карантином из-за коронавирусной инфекции, возобновились матчи футбольной Премьер-лиги. Об этом информирует сайт УПЛ.
В Киеве сыграли “Колос” из Ковалевки Киевской области и “Десна” из Чернигова.
Забив два мяча во втором тайме, – отличились защитник Денис Фаворов и полузащитник Егор Картушов, – выиграла черниговская команда. “Десна” вышла на второе место в шестерке клубов, которые борются за медали чемпионата.
Также по состоянию на 18.20 продолжаются еще два матча команд УПЛ: “Александрия” принимает луганскую “Зарю”, а “Днепр-1” играет с донецким “Олимпиком”.
Матчи проходят в рамках 24-го тура.
Игры в рамках УПЛ были остановлены в марте из-за введенного в стране карантина, его трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.
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