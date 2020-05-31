 

Кличко удалось сохранить статус-кво с Банковой – “Чесно”

31.05.2020, 7:31, Новости дня

Движение “Чесно” опубликовало на своем сайте статью, посвященную анализу самоуправления Киева за 30 лет – от ГКЧП до времен Майдана. В материале авторы пишут, что нынешнему мэру столицы Виталию Кличко удалось сохранить статус-кво в отношениях столицы с центральной властью.

“Виталий Кличко в январе 2014 года появился на улице Грушевского. Его, как и протестующих, полили из брандспойта. Тогда он заявил, что не является властью, но чувствует ответственность за горожан. Это в дальнейшем могло существенно повлиять на выбор киевлян, которые выберут его мэром”, – сказано в публикации.

После очередных местных выборов, когда в 2015 году Кличко снова победил, тогдашний президент Петр Порошенко назначил его главой Киевской городской государственной администрации, напоминает “Чесно”, но после президентских выборов 2019 года между мэрией и Банковой начался конфликт.

“Конфликт мэрии с Банковой начался сразу же после президентских выборов 2019-го и формирования нового парламента. “Слуги народа” обсуждали возможность досрочных выборов мэра столицы и Киевсовета. Кабмин даже согласовал отставку Кличко как главы КГГА, а депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко подал декларацию в качестве кандидата на эту должность”, – отмечает портал.

Авторы отметили, что позже риторика Офиса президента изменилась и новый его глава уже иначе говорит о киевском мэре.

“Виталий – человек с мировой известностью, которого знают в мире… Я думаю, что его имя, его популярность и его слава в мире могут очень много принести Украине в целом. Я считаю, что имя братьев Кличко может принести гораздо больше для Украины. Знаю его сначала как великого спортсмена, знаю, что это мэр, которого избрали киевляне, и я свое мнение никогда по этому поводу не менял”, – заявлял новый глава ОП Андрей Ермак.

“Чесно” цитирует Кличко, который считает, что в Офисе президента посмотрели на местное самоуправление столицы с реалистичных позиций.

“Мне кажется, на Банковой реально оценили ситуацию. Нельзя так нахрапом, опираясь на желание одного чиновника ОП, пренебрегать принципами демократии и местного самоуправления. Украинцы, и киевляне в частности, не позволят так вести себя”, – сказал киевский мэр.

“Чесно” пишет, что “за 30 лет развития государственности контроль местного самоуправления в Киеве со стороны Банковой не дал ни одного положительного результата, искажал институт представительства в местной власти и приводил к договоренностям, которые всегда противоречили интересам киевлян”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Чиновник сел на шпагат с призывом заниматься спортом дома

07.05 / Собянин: расширим сеть продаж медицинских масок и перчаток

23.05 / Минобороны Ирана назвало виновника крушения самолета МАУ

22.05 / ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

04.04 / В РФ предложили регистрировать браки через «Госуслуги»

27.05 / В первый после карантина день Киевский метрополитен перевез в пять раз меньше пассажиров, чем обычно

21.05 / Под Ярославлем второй за неделю медведь вышел к людям

22.05 / Николай Коляда заявил о готовности закрыть свой театр на Урале

31.03 / Мединский оценил слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне

09.04 / Названа возможная причина пожара в доме престарелых в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска