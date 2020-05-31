Лифт с людьми рухнул в ТЦ Благовещенска

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31.05.2020, 7:30, Новости дня

Следственно-оперативная группа начала проверку по факту падения грузового лифта с людьми в одном из торговых центров города Благовещенска, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области.

По данным следователей, грузовой лифт, в кабине которого находились двое рабочих, сорвался с высоты второго этажа.

«По данному факту следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области проводится доследственная проверка. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении на сайте областного управления.

Напомним, в октябре 2019 года строительная люлька рухнула с крыши жилого дома на юге Москвы, в результате один человек погиб и двое пострадали. Кроме того, в июле 2019 года лифт с пассажирами упал с девятого этажа в Петербурге.



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