В Вашингтоне полиция открыла огонь по протестующим перечными шариками

31.05.2020, 7:30, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов США начали обстреливать протестующих у Белого дома так называемыми перечными шариками, содержащими слезоточивое вещество, сообщил очевидец и один из пострадавших.

По словам корреспондента ТАСС, один из таких шариков попал в него, однако журналист отделался небольшим синяком. Сотрудник полиции не знал, что перед ним представитель прессы.

В акции протеста в Вашингтоне, спровоцированной гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, принимают участие сотни человек. Демонстранты забрасывают полицейских пластиковыми бутылками – пустыми, с водой, иногда с камнями. Несколько раз в сторону правоохранителей летели петарды. Демонстранты скандируют имя Флойда и выражают недовольство поведением полиции по отношению к чернокожим.

Ранее секретная служба США и полиция Вашингтона преградила доступ протестующим к Белому дому. Накануне несколько тысяч демонстрантов заблокировали доступ в резиденцию президента США. После этого глава американской администрации Дональд Трамп похвалил Секретную службу США за охрану Белого дома от протестующих.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

В ряде городов США после убийства афроамериканца ввели комендантский час. В субботу губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис.

Следом губернатор Джорджии подписал указ об отправке бойцов нацгвардии в Атланту.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.