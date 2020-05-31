 

Анна Попова: российская вакцина от коронавируса будет готова к середине сентября

31.05.2020, 7:22, Новости дня

В научном центре "Вектор" идут масштабные доклинические исследования новой вакцины. Испытания на людях планируют начать примерно через две недели. По прогнозам, препарат от коронавируса будет полностью готов к середине сентября. О его эффективности в интервью Наиле Аскер-заде рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В начале марта полногеномных сиквенсов, доступных мировому сообществу, выложенных на определенных интернет-ресурсах, было, по-моему, 163. А сегодня это больше 36 тысяч исследованных вирусов, коронавирусов, которые уже какого-то человека поразили. То есть, каждый из них уже имел свое проявление – неприятное, клиническое. Ученые говорят, что вирус имеет небольшое количество изменений, небольшое количество мутаций, и это дает нам основание предполагать, что вакцина может быть изобретена, и она может быть достаточно эффективной. Это из того, что мы видим сегодня, из того, как вирус сегодня себя ведет", — пояснила она.

 

Полностью интервью, которое глава Роспотребнадзора Анна Попова дала Наиле Аскер-заде, выйдет в эфир телеканала "Россия 24" в воскресенье, 31 мая, после 16:00 по московскому времени.



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