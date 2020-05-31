 

Вулкан Ключевской выбросил 6-километровый столб пепла

31.05.2020, 7:22, Новости дня

Расположенный на камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 6 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся на 90 километров в юго-восточном направлении.

Ключевской — действующий вулкан высотой 4,85 тысячи метров. Он находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. На склоне вулкана в 30 километрах от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира, напоминает "Интерфакс".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Жителям Сум запретили покидать дома без крайней необходимости

10.04 / Коронавирус выкашивает американцев

23.05 / У администратора паблика “Омбудсмен полиции” прошел обыск после ареста основателя сообщества

02.05 / Врач, жаловавшийся на нехватку масок, выпал из окна больницы

18.05 / В Черновицкой области за день от COVID-19 умерли пять человек

29.05 / Золото выросло в цене на обострении между США и Китаем

22.04 / Саакашвили предложили должность в правительстве – нардеп

17.04 / Лавров рассказал, о чем скучает в период коронавируса

21.04 / Трамп намерен подписать указ о приостановке иммиграции в США

29.05 / Стало известно о коррупционных схемах Саакашвили при закупке вооружений на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска