Из-за боязни бывшая девушка принца Гарри отказалась выходить за него замуж

31.05.2020, 7:09, Разное

Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас призналась, что боялась выходить за него замуж. Она испытывала слишком сильное давление со стороны королевской семьи, опасаясь сделать что-нибудь не так, а после разрыва с наследником британской короны ее жизнь стала намного проще.

По словам Крессиды Бонас, она всегда мечтала стать актрисой, но королевский протокол, выйди она замуж за принца Гарри, поставил бы крест на ее карьере. Кроме того, бывшая девушка королевской особы никогда не хотела становиться герцогиней, ведь у нее слишком много обязанностей. Она боялась потерпеть неудачу, стать отвергнутой и показаться не такой идеальной, что ограничивало ее во многих ситуациях.

После расставания принц Гарри и Крессида Бонас остались хорошими друзьями. Актриса в качестве гостя присутствовала на его свадьбе, но, призналась она, дресс-код не вызвал у нее восторга. Кроме того, недавно Гарри и Крессида Бонас организовали тайную встречу, пока его супруга Меган Маркл находилась в Канаде.