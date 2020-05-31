В Раде заявили о необходимости вернуть Украине российский рынок

31.05.2020, 7:08, Новости дня

Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков РФ и стран СНГ, сообщила депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Наталья Королевская.

Королевская раскритиковала согласованный украинским правительством план стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии коронавируса. По мнению политика, эта программа не способна восстановить на Украине промышленность, передает РИА «Новости».

«Эта так называемая стратегия точно не спасет промышленность, потому что без возврата потерянных рынков РФ и стран бывшего СНГ, на которые всегда ориентировались наши крупные предприятия, промышленность не вернется на прежний уровень. И упомянутые в программе правительства намерения бороться за расширение квот Украины на рынках ЕС также ситуацию не спасут», – выразила уверенность парламентарий.

Королевская подчеркнула, что предприятия на Украине никогда не ориентировались на Евросоюз, для которого Украина лишь «сырьевой придаток».

«Здесь нужно смотреть правде в глаза – промышленность мы сможем восстановить, только вернув старые рынки сбыта и сняв экономическую блокаду с неподконтрольного Донбасса, который всегда являлся основным «добытчиком» сырья для отечественной промышленности», – заключила парламентарий.

Королевская раскритиковала киевские власти за отсутствие «стратегического и прагматического подхода» и неспособность работать в направлении построения «очень эгоистичного и прагматичного» государственного протекционизма, необходимого для защиты интересов национального производителя и внутреннего инвестора.

Ранее бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Украина была мостом между Россией и Западом, это была основная и правильная концепция, потому что такая роль Украины в геополитике является для нее самой выгодной.

Напомним, в апреле глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил об осознании на Украине важности сотрудничества с Россией, а также призвал власти Украины отказаться от блокады Донбасса.