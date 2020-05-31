 

Экс-солист «Отпетых мошенников» от безденежья стал таксистом

31.05.2020, 6:53, Новости дня

Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов из-за «экономических проблем в стране» вынужден работать таксистом, сообщил друг артиста Юрий.

«Сейчас Игорь вынужден работать таксистом. Не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать», – сообщил Юрий порталу «СтарХит».

Он также назвал «чушью» информацию о том, что сестра Богомазова якобы тайно приватизировала апартаменты родителей в Санкт-Петербурге и планирует через суд вычеркнуть из списка жильцов брата с племянником.

Напомним, в мае музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации». «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», – сообщил продюсер.

Напомним также, в сентябре 2013 года Богомазов был объявлен в федеральный розыск, после чего сам явился к судебным приставам.



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