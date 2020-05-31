 

«Угрожающая» Крымскому мосту украинская ракета уничтожила две морские цели

31.05.2020, 6:30, Новости дня

Украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» в ходе испытаний на полигоне «Алибей» в Одесской области почти одновременно уничтожили две цели в Черном море, сообщил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.

Глава конструкторского бюро «Луч» сообщил, что боевые пуски ракет выполнялись по двум целям в Черном море с интервалом в две секунды. Коростелев уточнил, что первая морская цель находилась на расстоянии 85 километров от места пуска, а вторая – 110 километров. Расстояние между ними составляло более 20 километров, передает «АрміяInform».

По словам Коростелева, примерно за 10-15 километров до целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.

«Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены на заданной дальности», – заключил Коростелев.

Напомним, в апреле в Сети появилось видео попадания новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун» в морскую цель.

В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что эти ракеты якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост. В Госдуме заявили, что эта конструкция «неуязвима для внешнего воздействия». Сенатор Алексей Пушков заявил, что заявления Турчинова похожи на то, как «мертвые пытаются хватать живых».



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