Мнение: Зверяче побиття в Нью-Йорке
31.05.2020, 6:20, Разное
Вдохновляющие кадры из страны, которая любит поучать других, как правильно реагировать на протесты.
Нью-Йорк
Нью-Йорк
Нью-Йорк
Нью-Йорк
Нью-Йорк
Один из полицейских, которому в голову прилетел кирпич.
Плюс еще.
Детройт
Детройт
Атланта
Атланта
Сиэтл
Миннеаполис
Вашингтон
Плюс еще чудесные фотографии из Портленда.
К подавлению протестов в Миннесоте помимо национальной гвардии и военной полиции, привлечены ресурсы Пентагона, а также АНБ.
Впервые за всю историю штата объявлена полная мобилизация национальной гвардии. В столице штата введен комендантский час.
Источник: Colonel Cassad
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