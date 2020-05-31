Мнение: Зверяче побиття в Нью-Йорке

31.05.2020, 6:20, Разное

Вдохновляющие кадры из страны, которая любит поучать других, как правильно реагировать на протесты.

Нью-Йорк

Нью-Йорк

Нью-Йорк

Нью-Йорк

Нью-Йорк



Один из полицейских, которому в голову прилетел кирпич.

Плюс еще.

Детройт

Детройт

Атланта

Атланта

Сиэтл

Миннеаполис

Вашингтон

Плюс еще чудесные фотографии из Портленда.

К подавлению протестов в Миннесоте помимо национальной гвардии и военной полиции, привлечены ресурсы Пентагона, а также АНБ.

Впервые за всю историю штата объявлена полная мобилизация национальной гвардии. В столице штата введен комендантский час.