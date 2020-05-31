К стрельбе в Броварах могут быть причастны руководитель и собственник рынка “Столичный” – СМИ

31.05.2020, 6:18, Новости дня

Сегодня бойцы спецподразделения МВД Украины КОРД провели обыски в офисе администрации рынка “Столичный”, связанные со вчерашней стрельбой в Броварах, пишет “КП в Украине”.

“Как сообщают источники среди арендаторов рынка, задержанные не только имеют отношение к вчерашней перестрелке, но и долгое время занимаются сбором неформальных наличных платежей (фактически рэкетом) на рынке “Столичный”. Кураторами группировки называют руководителя рынка Рустема Абдукадырова и бенефициарного владельца Александра Стельмаха”, – сказано в сообщении.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook опубликовал видео задержания подозреваемых в участии в перестрелке.

Работа спецподразделения полиции КОРД по задержанию Броварской группировки, бывшей вчера одной из сторон криминальных разборок по контролю за маршрутными перевозками. Posted by Антон Геращенко on Laupäev, 30. mai 2020

Украинские правоохранители уже определили более 60 участников стрельбы в Броварах Киевской области, включая заказчиков, написал он.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.

Глава МВД Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах “отголоском коррупционных схем”. По его информации, участников конфликта нанимали за 800 грн в день.

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Полиция утверждает, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями “Союзавто” и “Евроавтоальянс”, которые не смогли поделить пассажиропоток.