 

«Не определилась со своим полом»: Дочь Михаила Ефремова хочет жениться на девушке

31.05.2020, 6:17, Разное

Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария заявила о том, что она готова жениться на девушке, поскольку еще не определилась со своим полом. Об этом она призналась в эфире телеканала НТВ в передаче «Секрет на миллион».
По словам Анны-Марии, иногда она мыслит, будто мужчина, но иногда — как женщина, поэтому 19-летнюю дочь Михаила Ефремова посещают мысли об однополом браке. Она считает, что если «выйдет за жену» или «женится на привлекательной девушке», то приобретет поместье в Англии, где они будут вместе жить.

Кроме того, Анна-Мария называет привлекательной идею усыновления ребенка. Дочь Михаила Ефремова появилась в барке с Ксенией Качалиной. После развода ее мать пристрастилась к алкоголю. Сам Михаил Ефремов тоже часто становится фигурантом громких скандалов, произошедших на фоне злоупотребления спиртными напитками.



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