 

Пригожин ответил на сообщения про отправленную ему «гуманитарную помощь»

31.05.2020, 6:08, Новости дня

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Пятым каналом» прокомментировал сообщения об отправке ему «гуманитарной помощи» в виде лапши быстрого приготовления.

Продюсер назвал это сообщение провокацией, передает РИА «Новости».

«Я даже не понимаю, про что идет речь. Меня все спрашивают, а я не знаю. Что за гуманитарная помощь, какая гуманитарная помощь, вот поверьте, не знаю», – сказал Пригожин.

Продюсер также посетовал, что в этой истории он «оказался крайним». По словам Пригожина, говоря о тяжелом положении артистов, он констатировал правду и пытался выступить в защиту таких музыкантов, а сам помощи при этом ни у кого не просил.

Напомним, после заявления Пригожина о «тяжелом» положении артистов из-за отмененных концертов музыкальному продюсеру отправили «гуманитарную помощь».

Ранее жалобы Пригожина на «тяжелое» положение артистов высмеял музыкант Сергей Шнуров, а также прокомментировал певец и композитор Юрий Лоза. В ответ Пригожин заявил, что его слова вырвали из контекста.

Художник Никас Сафронов заявил, что никто из популярных артистов не находится на грани нищеты, а певец Григорий Лепс посоветовал артистам продолжать работать.

Ранее Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации». «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», – сообщил продюсер.



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