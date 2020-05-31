Беспорядки в США разрастаются

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31.05.2020, 6:06, Новости дня

Уже около 20 американских городов ввели комендантский час. Протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских охватывают все новые штаты.

Демонстранты громят магазины, поджигают полицейские машины. Стражи порядка разгоняют митингующих дубинками и резиновыми пулями, сообщает телеканал "Россия 24".

Власти США заявили, что нападения на полицию расценивают как "внутренний терроризм" и призвали спокойно ждать окончания расследования. Дональд Трамп обещал ускорить разбирательство.

Тем временем, губернатор Миннесоты опасается, что в ближайшее время в штате резко возрастет число случаев заражения



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