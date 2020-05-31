 

Коронавирус в Латинской Америке: обстановка обостряется

31.05.2020, 6:06, Новости дня

Пандемия коронавируса в мире постепенно идет на спад, однако есть страны, где ситуация лишь обостряется. Так, за минувшие сутки в Бразилии зафиксировали более 33 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Такой всплеск можно объяснить отрицанием эпидемии со стороны властей и отсутствием карантинных мер.

Такой сценарий развития событий, кажется, не пугает граждан соседней Аргентины, сообщает телеканал "Россия 24". Там прошли демонстрации против карантинных мер, а также контрпротесты со стороны медперсонала с требованиями улучшения условий работы.

А вот власти Венесуэлы с 1 июня намерены ввести послабления в различных секторах экономики на фоне улучшения ситуации с распространением вируса. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.



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