 

Москву снова заливает

31.05.2020, 6:06, Новости дня

В Москве и области снова дожди, жителей предупредили о возможной опасности при парковке машин. В МЧС посоветовали не оставлять автомобили у шатких конструкций, а также под деревьями.

Такая же погода была накануне, напоминает телеканал "Россия 24". Из-за ливня в Новой Москве подтопило пешеходный мост. Как подчеркнули в МЧС, этот переход через реку Десну уже давно не используют. А в Подмосковье залило огороды, в воде — десять дачных домов и два участка дороги. Сильнее остальных пострадали районы на западе и северо-западе от столицы.

В воскресенье по прогнозам "желтый" уровень погодной угрозы сохранится до 9 часов вечера.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Общество: Психологи придумали лайфхаки для сидящих на карантине россиян

18.05 / Попова рассказала, когда россиянам можно будет гулять и ходить в кино

12.04 / МИД раскритиковал Госдеп за «подлое» поздравление с Днем полета человека в космос

23.04 / Потушены пожары в трех населенных пунктах на Кузбассе

13.05 / Розничные продажи в Великобритании в апреле снизились рекордными темпами

14.04 / Лавров уличил Прагу в нарушении договоренностей

20.05 / Зеленский анонсировал новую встречу в “нормандском формате” по Донбассу после конца эпидемии коронавируса

24.04 / Ищет ли Москва возможности для снятия санкций?

04.04 / Уманский: Фильмы собираетесь снимать? Какие фильмы? Как вы их намерены снимать в условиях карантина?

07.04 / Водружение знамен Красной армии над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска