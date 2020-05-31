 

У большинства подростков нет игровой зависимости

31.05.2020, 6:00, Новости дня

Новое исследование, которое длилось шесть лет, показало, что у 90% подростков отсутствует психологическая зависимость от игр.

По словам ученых, целью их исследования было изучение влияния видеоигр на психологическое состояние человека. Во время новой работы ученые изучили траектории патологического процесса, который был вызван компьютерными играми, от подросткового до зрелого возраста. Специалисты изучили данные 385 подростков, которые в течение шести лет заполняли специальные анкеты.

Шестилетний эксперимент показал, что 72% подростков имели относительно низкий уровень симптомов зависимости, 18% –демонстрировали умеренную и стабильную симптоматику, а у 10% наблюдался повышенный уровень игровой аддикции во время всего эксперимента.



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