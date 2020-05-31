 

Лавров рассказал о 25 тысячах граждан России, застрявших за границей

31.05.2020, 5:40, Разное

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что за границей из-за пандемии коронавируса находятся 25 тысяч 159 россиян, желающих вернуться на родину. Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, эти данные взяты из «выверенных» оперштабом списков. Он отметил, что на ближайший несколько дней запланированы около 10 вывозных рейсов.

В середине мая Лавров говорил, за рубежом ожидают возвращения на родину 30 тысяч россиян. С 18 марта, когда прекратилось международное регулярное авиасообщение, согласно статистике МИД,в Россию вернулись уже 241 тысяча человек.

Многие из ожидающих возвращения жаловались на плохую организацию эвакуации и невозможность попасть на рейс. Как писала «Новая», сначала российские самолеты возвращали домой преимущественно жителей Москвы, но в середине апреля акцент сместился на регионы, которые обеспечили двухнедельную обсервацию для всех прибывающих.

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Источник: Новая газета



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