Бывший солист группы «Отпетые мошенники» во время пандемии решил поработать таксистом

31.05.2020, 5:30, Разное

Пандемия коронавируса вынудила бывшего солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря Богомазова сесть за руль такси. Об этом пояснил его близкий друг Юрий, признавшийся, что не каждый знаменитый музыкант готов сделать подобный шаг.

Сегодня не только Игорь Богомазов, но и другие эстрадные исполнители, лишились доходов, связанных с концертами, поскольку из-за коронавируса их перестали проводить. Поэтому они вынуждены искать иные виды заработков. Так, бывший солист группы «Отпетые мошенники» решил временно исполнять обязанности таксиста.

Недавно Игорь Богомазов стал фигурантом скандала. Появилась информация, что его сестра приватизировала квартиру родителей, где проживает их брат с шестимесячным ребенком. Через год они хотят выписать их из списка жильцов. Юрий оказался в курсе данной ситуации, но считает, что все это — слухи, которые пустил Игорь Богомазов в надежде на приглашение на какое-нибудь телешоу.