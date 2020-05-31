Трамп провозгласил начало «новой эры американских амбиций»

31.05.2020, 5:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во время выступления на космодроме на мысе Канаверал по поводу запуска американского космического корабля Crew Dragon (штат Флорида) провозгласил начало «новой эры американских амбиций».

«Я рад сообщить, что [американский космический] корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно достиг низкой околоземной орбиты, астронавты [Даглас Херли и Роберт Бенкен] целы и невредимы», – передает слова Трампа ТАСС.

«Мы собрались не только для того, чтобы отпраздновать запуск космического корабля, но также и для того, чтобы отметить нашу смелость в триумфальном возвращении к звездам», – добавил американский лидер.

«Прошлые лидеры поставили США в зависимость от милости других стран в отправке наших астронавтов. Больше [этой зависимости] нет», – сообщил американский президент.

«С этим запуском [космического корабля Crew Dragon] десятилетия потерянных лет и недостаточных действий официально позади. Началась новая эра американских амбиций», – провозгласил Трамп.

Он также отметил, что на мысе Канаверал «восстанавливаются наши отважность и целеустремленность».

Напомним, в субботу вечером ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Вскоре после этого новый американский космический корабль вышел на орбиту.

Запуск был осуществлен со второй попытки: в среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.