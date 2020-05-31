Мнение: Инфильтрация в протестное движение

31.05.2020, 5:07, Разное

О полицейских, которые прикидываются протестующими и провоцируют погромы и грабежи.

Инфильтрация в протестное движение

В сети ходит видео белого, небрежно разбивающего молотком окна магазина в Миннеаполисе во время протестов из-за убийства Джоржа Флойда полицией . В респираторе, с большим зонтом и в черной одежде в полный рост, мужчина явно пытается скрыть свою личность.

В видео протестующие пытаются остановить его деструктивное поведение.

Ты ё.аный полицейский? – спрашивает один из них.

Сотрудника полиции Сент-Пола в мужчине опознала его бывшая жена. Она сказала, что по голосу, походке и респиратору она уверена на 90%, что это он. Полиция Сент-Пола информацию опровергла.

Может это так, может нет, но можно смело утверждать, что это сотрудник каких-то правоохранительных органов. В конце концов, подрывная инфильтрация полицией протестных движений – историческая норма в Америке. Норма, а не исключение.

После появления этого видео, протесты распространились по всей территории США. Журналист Макс Блюменталь выложил очень интересное видео о его контакте с полицейским под прикрытием, позирующем как протестующий в Вашингтоне:

Посмотрите, что я видел рядом с #dcprotest. Явно полицейский, одетый как протестующий, выходит из машины без опознавательных знаков и говорит мне, что он репортер CNN. Остерегайтесь лживых провокаторов рядом с вами!

Блюменталь идет за мужчиной, вышедшим, по его словам, из машины без опознавательных знаков в районе, полностью оцепленном маркированными полицейскими машинами, что означает, что полиция ограничивала вход и выход из него. Блюменталь начинает расспрашивать мужчину, спрашивая был ли он на акциях протестах и полицейский ли он. Мужчина говорит, что он был на протестах, но отрицает, что он – полицейский, говоря, что он работает на CNN.

Затем Блюменталь подходит к машине без опознавательных знаков, откуда вышел мужчина, где сидят еще двое мужчин. Он спрашивает их – полицейские ли они, что они отрицают, тогда он спрашивает, работают ли они на CNN, что они тоже отрицают, говоря, что "просто гуляют". Блюменталь говорит, что он только что поймал липового протестующего на лжи, в ответ на что они закрывают окно машины.

Полицейское управление Хьюстона сообщило местному новостному каналу KHOU 11, что протесты из-за убийства Джоржда Флойда будут сопровождаться как сотрудниками полиции в форме, так и в штатском. Больше этого признания в репортажах KHOU найти нельзя, но оно было зафиксировано в скриншотах и на этот момент еще отображается в поиске гугл.

В Нью-Йорке протестующие убедительно показали, что полицейские, позирующие как демонстранты, сейчас носят белые повязки, чтобы идентифицировать друг друга. Способы идентификации полицейских в штатском распространяются протестующими в социальных сетях .

Никто из этих людей не параноидален, не иррационален. Поколениями инфильтрация полицией протестов и политических движений являлась общепризнанным фактом и остается таковым по сей день.

От противозаконной инфильтрационной кампании Джона Эдгара Гувера COINTELPRO с целью "разоблачить, сорвать, дезинформировать, дискредитировать или иным образом нейтрализовать" диссидентские политические движения, вплоть до инфильтрации и шпионажа против демонстрантов Black Lives Matter и Occupy, инфильтрация полицией также неизбежна как смерть и налоги.

Статья Кевина Зиз и Маргарет Флауэрс в Truthdig 2012 года "Инфильтрация политических движений – норма в Америке" довольно глубоко исследует эту давнюю традицию. Вот выдержка (жирный шрифт мой):

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Сколько агентов или внедренных можно ожидать внутри движения? Один из самых печально известных "полицейских беспорядков" был на съезде Демократической партии 1968 года. Независимый журналист Яша Левин пишет: "Во время акций протеста Национального съезда Демократической партии в Чикаго, которые в 1968 году собрали около 10,000 протестующих и были жестоко подавлены полицией, 1 из 6 протестующих был федеральным агентом под прикрытием. Правильно, 1/6 от общего количества протестующих составляли шпионы, привлеченные из различных федеральных агентств. Это примерно 1600 человек! Статистические данные взяты из документа сухопутных войск США, полученного CBS News в 1978 году, спустя целое десятилетие после протестов. По данным CBS, внедренные не были пассивными наблюдателями, отслеживавшими и передававшими информацию центральному командованию, а участвовали в жестоких столкновениях с полицией".

Питер Камехо, баллотировавшийся в 1976 году в качестве кандидата на пост президента от Социалистической рабочей партии, в 2003 году в качестве кандидата на пост губернатора Калифорнии от Партии зеленых, и в 2004 году как вице-президент Ральфа Нейдера, часто говорил об инфильтрации в его президентскую кампанию в середине 70-х годов. После того, как офисы кампании были ограблены, Камехо смог привлечь ФБР к суду, предъявив иск против деятельности COINTELPRO. Судья спросил специального агента ФБР, ответственного за то, сколько агентов ФБР работало в предвыборной кампании Камехо; ответ был 66. По оценкам Камехо, у него было 400 человек по всей стране. Опять уровень инфильтрации – около одного из шести. Камехо обнаружил, что среди агентов был его сопредседатель кампании. Он также обнаружил подслушивающее оборудование в офисе кампании и документы, свидетельствующие о том, что ФБР следило за ним с 18-летнего возраста, когда он был активистом студенческого движения.

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Один из шести. Это очень много.

Это важно знать всем нам, а не только людям, участвующим в акциях протеста. Каждый раз, когда нам говорят, что протестующий бросил то или "мятежники" подожгли это, мы должны принимать эту информацию с очень большой долей скептицизма, потому что обычно мы не можем сказать, был ли это полицейский под прикрытием, действующий как провокатор, чтобы сформировать нарратив и оправдать более широкое применение силы для разгона толпы. Идиот с зонтом сделал это очень неуклюже и очевидно, и мы можем ожидать, что другие внедренные полицейские будут более сообразительны.

Это не значит, что гнев, который мы видим на акциях протеста, не является настоящим и выросшим из низов. Людям есть на что злиться, и, безусловно, большая часть разрушений, которые мы наблюдаем, является естественным результатом того, что жестокая и оскорбительная система слишком сильно отталкивает слишком много людей. Это просто говорит о том, что мы должны быть настроены скептически, как и с любыми другими нарративами, в манипуляции которыми заинтересованы влиятельныe группы, и не рассматривать какие-либо утверждения о поведении протестующих как неоспоримый факт.

Меньшинство у власти боится большинства. Всегда боялись, всегда будут. И нет ничего, что бы они и их мордовороты не предприняли, чтобы попытаться обуздать любую группу, которая представляет угрозу их власти, если это сойдет им с рук.

Кэйтлин Джонстон

http://perevodika.ru/articles/1209385.html – цинк

https://caitlinjohnstone.com/2020/05/30/nothing-is-certain-but-death-taxes-and-police-infiltration-of-us-protests/ – оригинал на английском языке