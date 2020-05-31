 

Якутского шамана Габышева признали опасным для себя и окружающих – правозащитник

31.05.2020, 5:05, Новости дня

Российского шамана Александра Габышева врачебная комиссия Якутского психоневрологического диспансера признала опасным для самого себя и окружающих. Об этом 30 мая сообщил “МБХ медиа” правозащитник Алексей Прянишников, которому удалось связаться с Габышевым.

Прянишников отметил, что заключение об опасности Габышева врачебная комиссия выдала в ускоренном порядке после его отказа от госпитализации.

“По словам главного врача диспансера Припузова, в понедельник, 1 июня, спустя почти три недели с момента помещения Габышева в стационар, диспансер обратится с иском в суд о его недобровольной госпитализации. Хотя для подачи иска Кодекс административного производства РФ отводит 48 часов, которые истекли 14 мая. Эту информацию подтверждает и сам Александр Габышев”, – рассказал правозащитник.

Габышев известен тем, что в марте 2019 года пешком отправился в Москву для проведения обряда “изгнания” президента РФ Владимира Путина. Габышев считает его порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Габышева задержали в сентябре на границе Бурятии и Иркутской области и вернули в Якутск.

В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, с него взяли подписку о невыезде.

Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В декабре Габышев возобновил поход на Москву, его почти сразу снова задержали. На март шаман планировал третий поход, но затем отложил его из-за пандемии коронавируса.

Габышева несколько раз помещали в психиатрическую больницу, последний раз – в начале мая.

Правозащитная организация Amnesty International признала якутского шамана узником совести.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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