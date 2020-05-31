Гиркин заявил, что Гордон пытался его гипнотизировать во время интервью

31.05.2020, 5:05, Новости дня

Бывший главарь российских боевиков на оккупированной части Донбасса, “экс-министр обороны ДНР” и полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) убежден, что украинский журналист Дмитрий Гордон пытался его гипнотизировать во время интервью. Об этом он заявил во время эфира на YouTube-канале “Сладков плюс”.

“У меня вообще сложилось впечатление (может быть, оно обманчивое), что он [Гордон] пытался осуществлять некое психологическое давление путем… Конечно, через камеру это сделать чрезвычайно сложно, но, говорят, некоторые умеют. Типа гипноза что-то. То есть вот такие черные, абсолютно угольные глаза… Не знаю, носит ли он специальные линзы или у него действительно во всю радужку…” – заявил Гиркин.

Боевик добавил, что большую часть интервью складывалось впечатление, что его допрашивает “строгий, жесткий следователь”, а не представитель масс-медиа.

“Он [Гордон] наращивал давление в ходе беседы. То есть начав достаточно дружелюбно и мягко, он постоянно наращивал темп, все более пытаясь перейти к фактическому допросу. И где-то к середине беседы, на самом деле, его речь и его физиогномика – это все, как будто он следователь. Строгий, жесткий следователь. И он допрашивает преступника”, – сказал Гиркин.

Он также подчеркнул, что после этого интервью “полностью уничтожил свою возможную политическую карьеру”, поскольку признался в убийстве украинских граждан на территории оккупированного Донбасса в 2014 году.

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Оно было записано по Skype. На данный момент его посмотрело свыше 4,6 млн человек. Во время интервью Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде, говорил о военном конфликте на Донбассе, сбитом в Донецкой области малайзийском самолете, о президенте РФ Владимире Путине, его бывшем помощнике Владиславе Суркове и суде в Гааге.

Спустя два дня боевик дал интервью газете Times. В нем он заявил, что берет на себя “моральную ответственность” за гибель 298 человек на борту Boeing 777. Официальный представитель прокуратуры Нидерландов заявил, что заявления Гиркина могут быть приобщены к делу о катастрофе Boeing 777 “Малайзийских авиалиний”.

В Офисе генпрокурора Украины сообщили, что информация из интервью Гордона с Гиркиным и бывшим “прокурором” аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им “в содружестве с украинскими спецслужбами”. По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что информация, озвученная Гиркиным, может быть использована в судебном процессе против последнего. “Для меня очевидно, что часть вопросов была подготовлена с целью, чтобы Гиркин попался”, – подчеркнул представитель Bellingcat.

Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия “министра обороны ДНР” и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.