 

За сутки в украинской армии выявили 20 больных коронавирусной инфекцией

31.05.2020, 5:05, Новости дня

В Вооруженных силах Украины за сутки зарегистрировано 20 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 30 мая в Facebook проинформировало командование медицинских сил ВСУ.

“В учреждениях здравоохранения находится 13 человек (Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – один военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь и Киевская городская клиническая больница – по одному сотруднику ВС Украины). В лазарете воинской части (Харьковская область) находится 10 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение”, – говорится в сообщении.

В командовании медсил отметили, что симптомы коронавирусной инфекции у военнослужащих в Харьковской области отсутствуют.

“Лечатся дома под наблюдением медицинской службы семь человек (Киевская, Винницкая, Одесская, Черновицкая [области] – по одному военнослужащему, Харьковская область – один сотрудник ВС Украины, Ивано-Франковская – двое военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Легкое течение заболевания”, – рассказали в ВСУ.

По данным медиков, на утро 30 мая в Вооруженных силах Украины коронавирусной инфекцией болеет 107 человек. Всего за время эпидемии скончались три пациента и вылечились 111.

✍Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо…

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Laupäev, 30. mai 2020

На 30 мая в Украине коронавирус подтвердили в 23 204 случаях, умерло 696 больных, вылечилось 9311.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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