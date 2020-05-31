Daily Mail – около половины британцев набрали вес во время карантина

31.05.2020, 4:55, Новости дня

На фоне опасений относительно того, что ожирение повышает риск летального исхода в случае заражения коронавирусом, более половины британцев набрали лишний вес за период карантина, передаёт Daily Mail. При этом только половина взрослых жителей страны продолжают «строго» придерживаться ограничительных мер.



Reuters

Половина жителей Великобритании, принявших участие в опросе Королевского колледжа Лондона, признались, что набрали вес во время карантина, пишет Daily Mail. При этом, как отмечает издание, значительный лишний вес повышает риск летального исхода в случае заражения COVID-19. В частности, согласно данным Национальной службы здравоохранения Англии, смертность пациентов с ожирением на 40% выше, чем у не страдающих им заболевших.

Согласно исследованию, каждый седьмой взрослый британец минимум неделю не выходил на улицу для занятий спортом. 41% совершеннолетних жителей Великобритании и 46% детей ни разу не покидали свои дома за предшествующие опросу пять дней.

«Тот факт, что так много людей признают, что набирают вес, не должен никого удивлять, — заявил британский эксперт по проблемам ожирения Тэм Фрай. — Когда эпидемия COVID-19 закончится и станет известно реальное влияние на талию британцев, ожидайте драконовских мер по охране здоровья. Борис Джонсон пообещал начать войну с лишними килограммами, опасаясь второй волны, но он не выиграет её, если необходимые меры не будут реализованы немедленно».

Треть жителей страны рассказали, что потребляют больше алкоголя по сравнению с обычным количеством. Ещё в апреле в этом признавались 19%. При этом каждый четвёртый отметил, что чувствует себя более одиноким, чем прежде.

Кроме того, 35% из 2250 опрошенных британцев временно приостановили лечение различных заболеваний или отложили обращение за медицинской помощью из-за опасений заразиться коронавирусом в больнице или стать бременем для службы здравоохранения.

При этом исследование Университетского колледжа Лондона показало, что только половина взрослых жителей страны в настоящее время «строго» придерживаются карантинных мер. Каждый седьмой британец признался, что нарушал правила самоизоляции.

Daily Mail отмечает, что 44% из них пригласили в гости родственников или друзей, а 38% встречались с кем-либо за пределами своего дома. 44% рассказали, что виделись с соседями на расстоянии более двух метров.

К другим нарушениям правил относятся выход из дома более одного раза в день, так поступил 51% опрошенных, и поездки на работу, которая была переведена на удалённый формат, в этом признались 10%. Ещё 11% ходили на вечеринки, 4% приглашали на дом парикмахера, а 2% встречались со своим возлюбленным.