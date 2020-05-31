Московские врачи привезли медикаменты и СИЗы во Владимирскую и Псковскую области

31.05.2020, 4:54, Новости дня

Во Владимирскую и Псковскую области по поручению президента прибыли московские врачи, которые накопили огромный опыт в борьбе с коронавирусом.

Последние сборы и напутствие от коллег перед отправкой. Медики во дворе НИИ Склифосовского пакуют чемоданы и фотографируются на память. Командировка в Псков и Владимир будет долгой. "Мы едем помогать коллегам, пациентам", — говорят врачи.

Это они больше двух месяцев спасали Москву от пандемии. Самые опытные и проверенные теперь отправляются помогать в другие города — сборные спецбригады из лучших клиник столицы.

Научно-исследовательский институт скорой помощи один из первых в Москве вступил в борьбу с коронавирусом во время пандемии. За два месяца здесь удалось вылечить сотни людей. Сейчас число зараженных идет на спад, есть возможность помочь регионам.

Представители Коммунарки, Склифа, больницы имени Виноградова и столичного госпиталя ветеранов войн. Во главе каждой бригады — хирурги.

"Врачи из тех центров накопили определенный опыт за период борьбы с коронавирусом. Мы будем предавать этот опыт и знания уже в регионы", — отметил Андрей Быков, анестезиолог-реаниматолог ГКБ №40.

С собой в регионы врачи везут медикаменты, 200 тысяч защитных костюмов и 6 миллионов масок.

"Это достаточно большие объемы груза, которые содержат лекарственные препараты, средства защиты, оборудование, экспресс-тесты", — рассказала одна из врачей.

Так московские медики уезжали из столицы. А так через несколько часов их встречали на местах. В Псковской области, где теперь надеются остановить прирост заболевших, и во Владимире – там число подтвержденных случаев COVID – более 2,5 тысячи.

"Нам очень приятно приветствовать коллег на владимирской земле. Мы пригласили их специально для того, чтобы выработать тот план действий, который мы будем осуществлять в течение всего периода", — сообщил первый заместитель губернатора Владимирской области Сергей Шевченко.

Первый день для столичных медиков, скорее, ознакомительный. К осмотру больниц и анализу ситуации врачи приступят 31 мая утром. Всего же в командировке москвичи пробудут минимум до середины июня.