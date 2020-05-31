 

У берегов Курил зафиксировано землетрясение

31.05.2020, 4:54, Новости дня

В Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили, что в акватории Охотского моря возле южных Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7.

Эпицентр сейсмического события располагался в 238 километрах от Южно-Курильска на глубине около 92 километров. Жители Южно-Курильска ощутили землетрясение силой до двух баллов, жители поселка Малокурильское — до трех баллов. Угроза цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений нет, передает ТАСС.



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