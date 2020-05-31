Дональд Трамп намерен пригласить Россию на саммит G7

31.05.2020, 4:54, Новости дня

Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп переносит саммит "Группы семи" ( G7) с конца июня на сентябрь текущего года и намерен пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

Как заявил директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алисса Фарах, встреча "семерки" является возможностью собрать традиционных союзников, чтобы обсудить, что делать с будущим Китая, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила, что Соединенные Штаты рассчитывают провести саммит G7 в очном формате ближе к концу июня.

В августе минувшего года президент США заявил, что, по его мнению, целесообразно возвращение к формату G8 с участием России. В Кремле тогда подчеркнули, что рассчитывают на здравомыслие всех стран — участниц G7 в вопросе восстановления отношений с Россией. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, развитие G20 показало, что G7 уже не играет такой роли, как прежде.