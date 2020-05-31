Ученые рассказали, когда змеи начали адаптировать свое зрение в воде

31.05.2020, 4:45, Новости дня

Во время нового исследования британские ученые обнаружили, что 15 000 000 лет назад змеи начали адаптировать свое зрение в воде. Эта способность позволила им охотиться в непривычной среде обитания.

Ученые выяснили, что впервые морские змеи попали в морскую среду 15 000 000 лет назад и с того времени смогли адаптироваться для выживания в постоянно меняющихся условиях освещения. Во время исследования специалисты изучили разные виды наземных и морских змей из Австралии и Азии.

На протяжении миллионов лет зрение морских змей генетически менялось и это позволило им постепенно привыкнуть к новым условиям. Такая способность необходима змеям, чтобы замечать добычу даже глубоко под поверхностью моря.