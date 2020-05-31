Перед принятием решений полезно выпить кофе

31.05.2020, 4:45, Новости дня

Эксперты изучили влияние кофеина на стиль мышления и обнаружили, что он активизирует конвергентное мышление, которое отвечает за нахождение конкретного решения.

В эксперименте ученых приняли участие 80 добровольцев, которые каждый день получали или плацебо, или таблетку кофеина, которая соответствует одной чашке крепкого кофе. После этого участники проходили тесты для оценки уровня рабочей памяти, конвергентного и дивергентного мышления, а также настроения.

Обнаружилось, что кофеин не стимулирует творчество, но повышает способность решать проблемы и концентрироваться. Также прием кофеина улучшает настроение, но не оказывает влияния на рабочую память.