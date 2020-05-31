 

Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Индию, Австралию и Южную Корею

31.05.2020, 4:16, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп откладывает саммит «семерки» (G7) с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию, сообщил пресс-пул Белого дома.

«Я не вижу того, что «семерка» надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», – приводит высказывание Трампа ТАСС.

По сообщению пресс-пула Белого дома, президент Соединенных Штатов «откладывает саммит до сентября и планирует пригласить Россию, Индию, Австралию и Южную Корею».

Комментируя решение Трампа, директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алисса Фарах отметила, что встреча «семерки» является возможностью собрать «традиционных союзников, чтобы обсудить, что делать с будущим Китая».

В марте Белый дом объявил, что из-за пандемии Трамп решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции. Позднее США перенесли саммит «большой семерки» на конец июня, уточнив, что встреча пройдет в Вашингтоне в личном формате. После этого канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать на саммит G7 в Вашингтон.

Напомним, в августе прошлого года Трамп выступил за возвращение РФ в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение РФ на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия РФ в саммитах G7.

После этого МИД заявил об исчезновении у РФ желания присоединяться к G7.

При этом в Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для РФ самоцелью. Президент РФ Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.



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