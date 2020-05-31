В Нью-Йорке полиция начала перекрывать подходы к полицейским участкам

31.05.2020, 3:48, Новости дня

Нью-йоркская полиция оцепляет ведущие к полицейским участкам улицы в связи со вспыхнувшими протестами после гибели в Миннеаполисе задержанного стражами порядка афроамериканца Джорджа Флойда.

По словам очевидцев, в Нью-Йорке была оцеплена улица в районе Ист-Вилладж рядом с расположенным там полицейским участком. Около 19.00 (02.00 мск) прохожих попросили покинуть улицу, затем она была закрыта для проезда, передает ТАСС.

«Поверьте мне, вы просто не хотите здесь находиться. Это может быть опасно», – сказал один из представителей правопорядка.

«Это из-за протестов, меры предосторожности по всему городу», – позже отметил другой полицейский.

Основные протесты, переросшие в беспорядки, произошли в нью-йоркском районе Бруклин, где протестующие бросали в полицейских бутылки с воспламеняющейся жидкостью. По данным CNN, в стычках с демонстрантами пострадали по меньшей мере 10 сотрудников правоохранительных органов. Оказались повреждены около 40 полицейских автомобилей, один из них сгорел после того, как в него попала бутылка с коктейлем Молотова. В результате сотрудники полиции Нью-Йорка задержали более 200 человек.

Напомним, в пятницу в центре Атланты я протестующие сожгли полицейский участок, а в Нью-Йорке демонстранты на время захватили 88-й полицейский участок в Бруклине.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

В ряде городов США после убийства афроамериканца ввели комендантский час. В субботу губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис.

Следом губернатор Джорджии подписал указ об отправке бойцов нацгвардии в Атланту.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.