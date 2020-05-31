 

В Украине за неделю делают 50–60 тыс. ПЦР-тестирований на COVID-19 – Минздрав

31.05.2020, 3:46, Новости дня

В Украине за неделю проводят от 50 до 60 тыс. тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 30 мая.

“Мы расширяем алгоритмы тестирования, увеличиваем количество тестов, которые проводятся ежедневно… Мы сейчас за день можем делать 10–12 тыс. образцов. Поэтому за неделю делаем 50–60 тыс. с учетом того, что в выходные меньше обращаются, меньше доставляют образцов. Но мы только о ПЦР-реакции”, – сказал он.

По словам замглавы Минздрава, до 80 тыс. тестирований в неделю Украина не дотягивает из-за отсутствия картриджей, которые позволят делать тесты на аппаратах для диагностики туберкулеза “Джин-Эксперт”.

Ляшко также рассказал, что расширение алгоритмов тестирования “привело к очередям в некоторых городах, где большой спрос”.

“Мы в оперативном порядке на уровне Минздрава стараемся реагировать на эту ситуацию, перераспределяем образцы, например, во Львове, если есть очередь, забираем у них образцы. Развить лабораторную сеть сразу, чтобы делать сотни тысяч исследований за день, невозможно. Это сложный процесс”, – объяснил он.

На 30 мая в Украине коронавирус подтвердили в 23 204 случаях, умерло 696 больных, вылечилось 9311.

Отметку в 8 тыс. ПЦР-тестирований за сутки Украина превысила 14 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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