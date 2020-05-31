Компания SpaceX впервые отправила астронавтов к МКС

31.05.2020, 3:37, Новости дня

SpaceX стала первой частной компанией, запустившей людей к МКС. Космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту стартовал сегодня, 30 мая 2020 года, около 22:20 по московскому времени. Запуск был произведён с территории Космического центра имени Кеннеди во Флориде, США, с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

На борту "Дракона" в космос отправились опытные астронавты Роберт Бенкен (Robert Behnken) и Дуглас Хёрли (Douglas Hurley). Стыковка с Международной космической станцией ожидается 31 мая. Миссия должна будет продлиться несколько месяцев, после чего Crew Dragon вернётся на Землю.

Ракета-носитель Falcon 9 устанавливается в вертикальное положение на стартовой площадке.

Фото NASA.

Свой колорит в подготовку к старту внесла эпидемия COVID-19. Ещё с середины марта экипаж фактически находился в изоляции, а с 13 мая — на строгом карантине.

"Мы были в карантине, вероятно, дольше, чем какой-либо другой экипаж в истории космической программы", — отмечает Хёрли в материале агентства AFP.

Напомним, что после завершения эксплуатации "Шаттлов" в 2011 году все американские астронавты добирались на МКС на российских космических кораблях и российских же ракетах-носителях, стартовавших с Байконура.

Власти США зависимость от другой страны совершенно не устраивала, не говоря о том, что каждый такой запуск обходился США в миллионы долларов. Поэтому уже в 2014 году НАСА заключило контракты с компаниями SpaceX и Boeing. Каждая из них обязалась разработать, изготовить и испытать собственный пассажирский корабль, а также выполнить шесть рейсов к МКС.

Капсула Crew Dragon.

Фото AP.

Итогом работы конструкторов SpaceX и стал Crew Dragon. Это капсула высотой восемь метров и диаметром четыре метра. Она вмещает до семи человек (впрочем, NASA планирует ограничиться экипажами из четырёх астронавтов). В грузовом же режиме аппарат способен доставить шесть тонн груза на орбиту и три тонны — обратно на Землю.

В отличие от "Шаттлов", новый корабль оснащён системой экстренной эвакуации экипажа, на случай если после старта что-то пойдёт не так. Кроме того, он приводняется в океан, как "Аполлоны", а не садится на посадочную полосу.

Аппарат Crew Dragon стал модификацией грузового корабля Dragon, к настоящему моменту совершившего уже 21 рейс к МКС. В их числе девять повторных запусков. Пассажирский вариант аппарата тоже планируется использовать как многоразовый.

В марте 2019 года Crew Dragon успешно совершил беспилотный испытательный полёт к МКС. Однако уже в мае во время наземных испытаний произошла авария, заставившая компанию отложить исторический пилотируемый запуск (напомним, что это первый запуск астронавтов к МКС, осуществлённый "частниками").

Роберт Бенкен (слева) и Дуглас Хёрли беседуют с представителями СМИ 20 мая 2020 года. Каждый из них уже дважды побывал в космосе. Их жёны тоже астронавты.

Фото NASA.

В случае успеха нынешней миссии NASA одобрит использование корабля для штатной доставки астронавтов к МКС.

Между тем агентство не планирует полностью прекращать закупку мест на российских "Союзах". Некоторые американские астронавты по-прежнему будут отправляться в космос с Байконура.

Добавим также, что компания SpaceX собирается во второй половине 2021 года отправить в полёт на Crew Dragon трёх туристов. Цена билета на это шоу космического масштаба исчисляется десятками миллионов долларов США.

На вопрос о подготовке к полёту в разгар пандемии коронавируса Бенкен ответил: "Когда есть желание, выход найдётся".

Фото NASA/Bill Ingalls.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о первом запуске к МКС корабля CST-100 Starliner, разработанного корпорацией Boeing согласно вышеупомянутому контракту с NASA. В тот раз не обошлось без проблем: аппарат вышел на нерасчётную орбиту. Специалистам пришлось отказаться от стыковки с МКС и вернуть своё детище на Землю.

Писали мы и о первом частном космическом корабле, доставившем человека в космос. Правда, это творение компании Blue Origin едва пересекло формальную границу атмосферы планеты, установленную ВВС США. Напомним, что в Штатах астронавтами считаются все те, кто пересёк эту границу. В то же время в нашей стране космонавтом считается только человек, совершивший хотя бы один виток по орбите вокруг Земли.

Если в ходе данной миссии всё пройдёт гладко и Crew Dragon состыкуется с МКС, то можно будет с уверенностью утверждать, что SpaceX удалось взять действительно высокую планку.

Текст:

Вести.Наука