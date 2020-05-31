 

В Лос-Анджелесе полиция применила резиновые пули

31.05.2020, 3:37, Новости дня

Для разгона протестующих, возмущенных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе, сотрудники полиции Лос-Анджелеса применили дубинки и резиновые пули.

Участники беспорядков бросали в сотрудников правоохранительных органов различные предметы, на кадрах телеканала CNN видно, как горит полицейская автомашина.

Как сообщалось, на этой неделе в Миннесоте и ряде других американских штатов начались массовые протесты и беспорядки, вызванные инцидентом в Миннеаполисе, произошедшим 25 мая. На размещенной в Интернете видеозаписи видно, как полицейские задерживают 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами.

Полицейские надели на мужчину наручники и повалили его на дорогу, после чего один из правоохранителей, белый мужчина, надавил задержанному коленом на шею. Джордж Флойд кричал, что не может дышать, однако стражи порядка не обращали на это внимания. Позже афроамериканец скончался в больнице.

 

Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили уже на следующий день после происшествия, а одного из них — Дерека Шовина — взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.

Сейчас в Миннеаполисе введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор штата Миннесота привлек к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии США.



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