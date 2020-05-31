Представлен имплантат, который активирует выработку инсулина

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31.05.2020, 3:30, Новости дня

Ученые представили устройство для пациентов с диабетом второго типа, которое содержит продуцирующие клетки и управляется с помощью электронного блока.

С помощью подобного устройства пациент способен самостоятельно активировать выработку инсулин-продуцирующих клеток после приема пищи прямо со своего смартфона. По словам ученых, их исследование посвящено активации экспрессии генов и ее регулированию при помощи электрических сигналов.

Во время исследований на животной модели ученым удалось получить хорошие результаты. На данном этапе требуется проведение дальнейших исследований с целью изучения влияния устройства на гены и клетки. Также ученым необходимо оптимизировать связь между электроникой.



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