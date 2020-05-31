Число умерших от коронавируса в Москве достигло 2477 человек

31.05.2020, 3:10, Разное

В Москве скончались еще 69 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии в столице от COVID-19 умерли 2477 пациентов. Рекордное число скончавшихся в Москве, 78 пациентов, зафиксировали накануне.

В столице до 14 июня продлили режим самоизоляции, однако постепенно в городе начали ослаблять ограничения. Выходить на улицу для прогулок и занятий спортом (пользоваться спортплощадками пока нельзя) можно будет с 1 июня в соответствии с графиком. Тогда же в столице возобновят свою работу непродовольственные магазины и бытовые сервисы, которые не требуют длительного контакта между людьми.

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