Мнение: Почему в Штатах такая полиция

31.05.2020, 3:06, Разное



Горящий полицейский участок. Миннеаполис, штат Миннесота.

Насчет волнений в Штатах – в Миннеаполисе и вроде бы еще чуть ли в десятке городов. Причем повод совершенно стандартный – опять очередной полицейский «перестарался» и при задержании ненароком убил очередного черного. Такое ощущение, что американцев жизнь ничему не учит – стабильно раз в 5 лет попадают на массовые волнения и погромы, когда черные жители США разносят города и особенно ненавистные им полицейские участки – в знак протеста против садистских действий полиции.

Почему так происходит? Смотрю, в наших «откликах» преобладает стремление объяснить все через сиюминутные факторы – дескать, проклятый ковид, карантины, воистину чумовая смертность именно в Штатах, люди все на взводе, потеря уверенности в будущем и т.д. Но мне кажется, что тут все ж важнейшим является более «долгоиграющий» фактор – а именно свободное ношение оружия в США, знаменитая Вторая поправка. Именно он определяет то, что полиция в Штатах просто не может быть иной – то есть не может не состоять из садистов-неврастеников. Именно отсюда такая жестокость, которая постоянно порождает подобные эксцессы.

Не нужно обязательно долго жить в США, чтобы понимать разницу. Порассуждаем чисто теоретически: в какой стране полицейский будет чувствовать себя более уверенно и в большей безопасности – в той, где ношение оружия, в том числе огнестрела, разрешено и абсолютно легально, или в той, где это запрещено? Очевидно, что более уверенно – во втором случае. Потому что в этом случае полицейский ощущает свое превосходство над случайным прохожим: сам-то он вооружен, а прохожий – нет!

Тут еще надо понимать, что такое вообще полицейский. В розовых сказках для детей и туристов полицейских любят представлять как этаких «волшебников добрых дел», которые, дескать, только и делают, что переводят старушек через дорогу или ищут заблудившихся малышей. Но в реальности, однако, все обстоит далеко не так радужно и приятно: суть работы полицейского – постоянная готовность к конфликту и к насилию, готовность ломать волю и принуждать буквально ЛЮБОГО человека к тому, что он делать не хочет, но чего хочет добиться от него полицейский.

То есть психотип полицейского – уже, в общем-то, достаточно нетипичный для обычных сапиенсов: ведь большинство вышеупомянутых, как известно, произошли от жвачных, то есть конфликтов в принципе не любят и стремятся их по возможности избегать. Это разительный контраст с профессией полицейского, который, по сути, конфликтов постоянно ИЩЕТ – этим и определяется его эффективность. «Мирный» и «добродушный» блюститель порядка (что бы ни писали детские энциклопедии) – на самом деле оксюморон, такой на службе долго не продержится: он к ней психологически не пригоден.



Мирные граждане Техаса

Если все вышесказанное учесть, мы сразу видим, что страны с разрешенным оружием именно с точки зрения полицейского – это не какая-то «просто еще одна дополнительная опция», это принципиально другая реальность. «Страж порядка» и так всю дорогу должен нарываться на конфликт и испытывать терпение обычных граждан; что же в ситуации, когда каждый «обиженный» потенциально имеет возможность его убить?

Ту же мысль можно выразить еще проще: полиция в любой стране тем великодушнее и добрее, чем меньше у нее шансов получить пулю в лоб от первого встречного. И, соответственно, наоборот.

Как, например, происходило убийство чернокожего Джорджа Флойда в Миннесоте (куда теперь введены части НацГвардии в составе 1000 человек, но и они пока не в силах остановить погромы)? Пишут, что полицию вызвали по пустяковому делу – не убийство, не грабеж, а просто негра обвинили, что он вроде как расплатился поддельными купюрами. Что делает полицейский? Первым делом кидает «подозрительного типа» на асфальт и придавливает его шею коленом к асфальту. Держит его так 7 минут, Джордж кричит «я не могу дышать», полицейский игнорирует, Джордж умирает.

Почему полиция в Штатах так себя ведет – грубо, жестоко, по-хамски? А очень просто – они очень боятся, что в них выстрелят. Поэтому главное, к чему они в первую очередь стремятся – максимально обездвижить любого подозреваемого, взять на мушку, и при первом же НАМЕКЕ на угрозу – пристрелить. В основе – банальный страх за свою жизнь: ведь «ствол» может быть припрятан буквально у каждого!

И боятся, судя по всему, полицейские в Штатах куда больше черных, чем белых. Почему? Потому что «расизм». А на самом деле – просто у черных в Штатах репутация бОльших отморозков (это, кстати, несмотря на всю голливудскую политкорректность, и по фильмам очень заметно). То есть полицейский, имея дело с негром, больше склонен ожидать от него выстрела. Вот и всё.

Говоря еще проще – нормальный человек в Штатах в полицейские не пойдет. Нахрена надо такое счастье – буквально каждый день фактически нарываться на пулю от КАЖДОГО! Хочу подчеркнуть – речь не о человеческих качествах тех или иных людей в полицейской форме – речь об определяющем социологическом факторе, который влияет на ВСЕХ. То есть сама ситуация в Системе такова, что на службе могут удержаться только садисты-невротики, другие или быстро уйдут, или их пристрелят, или их выкинут со службы свои же. Естественный, точнее, социальный отбор.

Не помню, чтобы писатель Никонов в своей в целом отличной книге «Здравствуй, оружие!», посвященной пропаганде легалайза оружия, затрагивал именно эту тему профессиональной деформации полиции в странах с легалайзом. А ведь этот фактор обязательно надо иметь в виду, принимая решение о легалайзе. Там масса позитивных последствий – но вот это тоже надо понимать: полиция в такой стране будет не сахар.

Американцы, я заметил, не любят об этом говорить. Только по косвенным признакам можно уловить, что они от своей полиции на самом деле, мягко говоря, не в восторге. Но это – такое стоическое разочарование, в духе соцреализма. Американцы, как я тоже заметил, и от своих негров не очень в восторге – но есть понимание, что сделать тут ничего нельзя. В обоих случаях – системный фактор. Поэтому надо не просто смириться, но научиться гордиться и теми, и другими. И полицейскими, и неграми. Лучше – поверить в то, что они – лучшие в мире. А главное – заставить всех остальных поверить в это.

И я готов согласиться, что именно такой подход является максимально мудрым и в конечном счете – эффективным. А не это наше вечное русское нытьё по любому поводу.