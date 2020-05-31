Мнение: Маск

31.05.2020, 3:01, Разное

Маск, безуловно, молодец. И новый этапный результат выглядит совершенно заслуженным. Но ни малейшего удивления он не вызывает: все победы и достижения являются итогом будничной и последовательной работы. Иногда тяжелой, иногда в ней есть ошибки и даже провалы, но не ошибается, как известно, тот, кто ничего не делает.

Стратегия Маска – результат. Это выгодно отличает его от российских "коллег", нацеленных на процесс и на извлечение из этого процесса максимальной текущей выгоды. Роскосмос входит в тот же самый сюжет, что и Газпром – тот уверенно мог себя чувствовать лишь будучи монополистом. Конкуренция буквально убила модель Газпрома, теперь она убьет модель Роскосмоса. Клептоманы не способны конкурировать с людьми, обладающими образом будущего и идеей за рамками украденного очередного миллиарда.