Личное: Сексуально непритязательные женщины

31.05.2020, 2:54, Разное

Девки, как же вы себя не любите.

Даже будучи приличными с виду женщинами (не шлюхами, не идиотками, не нищебродками), вы постоянно доказываете мужикам, что вас можно сношать.



Фото: depositphotos.com

И не просто сношать, но делать это смело, безопасно и нисколько не заботясь о том, каково при этом будет вам. Да, именно вам.

Главное же для вас — это его удовольствие, не так ли?

Вы своему чмошнику и так дадите, и эдак.

И в шпагате. И в полёте. И в проглоте.

Вы и оргазм изобразите, включая оргазм от минета.

Помню, писала как-то давно пост о сексе — так в комментарии припёрлись мужики, искренне верящие в том, что их — именно их! — женщины мультиоргазмичны.

Таких дурачков было много, а всё потому, что бабы — актрисы больших и малых — постарались. Лишь бы оладушек чувствовал себя богом секса, не умея на деле им толково заниматься. Лишь бы не ушёл — к той — абстрактной или реальной — другой.

Девки, вы и маленький пенис назовёте гигантским — лишь бы ваш воробышек почувствовал себя орлом. А если уж член настолько мал, что назвать гигантом этот прыщ не получится, вы постараетесь убедить мужика, что вам большие не нравятся: больно.

Большому члену надо большое влагалище. Мне не очень хочется , чтобы меня проткнули насквозь и всё это чудо вышло из моего рта.

Это — всего лишь один из ваших комментариев к посту о микропении.

Будучи рожавшими (и не по разу!) бабами вы строите из себя почти целок с упругими вагиночками. При случае (а его вы находите всегда) вы непременно объявите окружающим, что у вас там после родов всё подшито и узенько, что вас — можно и приятно сношать.

Вы, как с писаной торбой, носитесь с самооценкой своих мелкописечных и сексуально некомпетентных мужиков, дуете им в попки, осыпаете незаслуженными комплиментами.

Вам не нужен большой член в постели. Вам не нужен красивый мужик, которого хочется поцеловать. Вам не нужен джентльмен, который будет сдувать с вас пылинки.

Вы сами сдуваете пылинки со своих чванливых и невнимательных уродиков и слизываете сперму с их кривых писек, делая вид, что ничего вкуснее в своей жизни не ели.

Зачем?

Вот правда: зачем? Что вами движет?

Я вас слушаю очень внимательно.