Трамп: запуск SpaceX с астронавтами на борту вдохновляет всех американцев

31.05.2020, 2:45, Новости дня

Президент Дональд Трамп в субботу присутствовал при первом за последние почти десять лет запуске космического корабля с американскими астронавтами на борту с территории США.

Успешный запуск ракеты SpaceX c капсулой Crew Dragon произошел в сложный для страны момент: на этой неделе сразу в нескольких американских городах вспыхнули протесты, сопровождавшиеся насилием, поджогами и грабежами, и все это – на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

«Это было прекрасное зрелище, и я надеюсь, что оно всем вам понравилось», – сказал Трамп вскоре после того, как ракетный корабль, спроектированный и произведенный компанией SpaceХ, принадлежащей Илону Маску, отправился в полет к Международной космической станции.

Трамп упомянул беспорядки во время своей речи. Президент назвал смерть афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими, «серьезной трагедией», которая наполнила страну гневом и горем. Впрочем, Трамп подчеркнул, что его администрация «хладнокровно» остановит волну насилия, захлестнувшую США в эти дни.

«Я стою перед вами как друг и союзник всех американцев, стремящихся к справедливости и миру, и я буду решительно противостоять любому, кто использует эту трагедию для мародерства, грабежа, нападений и угроз. Исцеление, а не ненависть, справедливость, а не хаос – вот наши задачи», – подчеркнул президент.

«Когда вы слышите этот звук и слышите этот рев, вы можете себе представить, насколько это опасно, – сказал Трамп о космическом старте. – Когда вы чувствуете эту вибрацию – а мы находимся очень далеко [от стартовой площадки], это… поразительно. Прекрасное зрелище. И прекрасный корабль!»

Президент добавил, что запуск корабля помог всей стране вдохновиться в сложное время, переживаемое Америкой.

«Мы испытали нечто ужасное, этого не должно было случиться. И это одна из причин, по которой я хотел быть здесь сегодня. Я думал, мне было важно быть здесь сегодня… И я думаю, что любой из вас скажет, что его вдохновило то, что мы только что увидели», – добавил Трамп.

Президент посетил центр управления запуском, чтобы поздравить всех участников, и поговорил с Илоном Маском. Под руководством Трампа НАСА предоставило компании Маска средства для исследований, разработок и создания космического корабля. В конечном итоге, НАСА рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с частными компаниями, поскольку в ближайшие десятилетия США планируют отправить астронавтов на Луну и на Марс.

Вице-президент Майк Пенс сравнил обстоятельства нынешней миссии с запуском «Аполлона», который также происходил на фоне беспорядков, охвативших страну в конце 1960-х годов. Пенс подчеркнул, что обе миссии стали символом национальной силы и единства.

Майк Пенс также принял участие в брифинге, посвященном запуску ракеты SpaceX c капсулой Crew Dragon

«И сегодня, когда штаты по всей стране предпринимают первые шаги, чтобы вновь открыться и оправиться от беспрецедентной пандемии, а наша страна переживает трагическую смерть Джорджа Флойда и насильственные протесты в последние несколько дней, я всем сердцем верю, что миллионы американцев сегодня найдут то же вдохновение и единство цели, которые мы нашли в те дни в 1960-х годах», – сказал вице-президент.